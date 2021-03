Atp Miami, Sinner-Chacanov: dove vederla in streaming e in diretta. Il secondo turno potrebbe lanciare il nostro tennista agli ottavi di finale dell’importante Masters 1000.

Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e la sconfitta inopinata di Fabio Fognini, cresce l’attesa per il match di Jannik Sinneri, l’astro nascente del tennis italiano. L’altoatesino ha sconfitto al primo turno di Miami Hugo Gaston e ora si trova il difficile ostacolo di Chacanov. Sinner, numero 21 del seeding del torneo, è attualmente (in proiezione) numero 29 al mondo e con una vittoria oggi potrebbe salire ulteriormente di un posto e migliorare per l’ennesima volta il suo best ranking. L’avversario invece è numero 22 al mondo ma è stato in passato anche nella top ten (al numero 8 per la precisione).

Sinner contro Chacanov, dove vedere il match: orario e programmazione

Il match di Jannik Sinner è previsto intorno alle 18.20 ora italiana sul campo 1. Come accaduto ieri per Fognini ci potrebbero essere ritardi poiché è previsto sullo stesso campo un match per le 17.00 (Struff vs Bautista Agut) che potrebbe protrarsi ben oltre le 18.20. L’evento Atp di Miami è visibile sui canali di Sky Sport per chi è abbonato al pacchetto Sport e in streaming sull’applicazione SkyGo scaricabile su smartphone, tablet e pc.