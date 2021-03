Simona Izzo, come andò davvero la relazione con Antonello Venditti. Il cantautore e la regista, attrice e doppiatrice sono stati sposati. E dal loro matrimonio è nato il figlio Francesco. Quali sono stati i motivi della loro separazione?





L’unione tra Antonello Venditti e Simona Izzo andò avanti per pochi anni. Poi avvenne qualcosa che sancì per sempre la loro separazione. Cosa successe davvero? Scopriamo di più su quanto avvenuto all’epoca tra i due.

Simona Izzo, come andò davvero la relazione con Antonello Venditti. Scopriamo di più sulla fine del loro rapporto

Venditti e la Izzo decisero di sposarsi nel 1975. La loro unione è durata 3 anni, ovvero fino al 1978, quando i due, dopo aver avuto anche il loro figlio Francesco, decisero di separarsi. Ma cosa successe allora tra di loro? E’ stata la stessa Izzo a raccontare di aver preso la decisione di separarsi dal primo marito per via di un tradimento.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Francesco Venditti, chi è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti: la sua storia

In una intervista rilasciata qualche tempo fa, ospite del programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, è stata la stessa Izzo a raccontare del motivo che l’ha indotta a prendere la decisione di divorziare dal primo marito. La motivazione fu determinata a causa di un tradimento da parte di quest’ultimo. L’attrice e doppiatrice ha ammesso di non essere mai riuscita a perdonare quanto avvenuto e per questo decise all’epoca di prendere questa decisione drastica.

Potrebbe interessarti anche –> Simona Izzo, zia di Myriam Catania: la storia incredibile della famiglia Izzo

Leggi anche –> Simona Izzo choc: “Ho bisogno di lavorare, non sono ricca: prendo solo 1000 euro al mese”

Alcune delle canzoni più famose dell’artista sarebbero dedicate proprio alla sua prima consorte, ovvero a Simona. Tra queste possiamo ricordare Amici mai, Ci vorrebbe un amico…, Ricordati di me, Dimmelo tu cos’è, le quali sarebbero state scritte dal cantautore proprio per tentare di riconquistare la sua ex moglie e restano ad ogni modo il racconto della fine della loro relazione e della loro breve unione durata solo 3 anni.