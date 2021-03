Paola Caruso, chi è il nuovo fidanzato Dario Socci: età, foto, curiosità

Paola Caruso ha finalmente ritrovato l’amore al fianco di Dario Socci, giovane e brillante pugile. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dopo la storia naufragata con Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele, e quella con Moreno Merlo, Paola Caruso pare abbi finalmente trovato un nuovo uomo capace di farle battere il cuore: il giovane e fortissimo pugile Dario Socci. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Dario Socci

Dario Socci è nato a Salerno il 13 Aprile del 1988 e ha ben quattro fratelli, due dei quali hanno intrapreso la sua stessa strada nel pugilato a livello agonistico. In particolare, la sorella Alessia Socci è stata tre volte Campionessa Italiana tra i dilettanti, nelle tre categorie di peso Mosca, Gallo e Piuma, nonché parte della Nazionale Italiana Junior femminile.

Dario Socci è un pugile italiano militante nella categoria dei pesi welter. Ha iniziato a praticare la boxe nella sua città natale, a soli 17 anni; ha debuttato con la società salernitana Metropolis salendo per la prima volta sul ring da dilettante nel 2006. Nel 2007 si è trasferito Roma per allenarsi tra le fila dilettantistiche dell’Audace, storica palestra capitolina. La sua carriera in Italia conta 81 match disputati nelle categorie di peso dai 69 ai 75kg e 8 partecipazioni ai Campionati Nazionali Italiani di pugilato. Tra i principali avversari di Socci si ricorda in particolare Vincenzo Mangiacapre, bronzo alle Olimpiadi di Londra del 2012.

Classificato nel Ranking nazionale e in quello mondiale, nonché anche nel Ranking dell’IBF, dopo aver concluso il contratto con la Qwert Boxing di Miloš Veselý, free-agent per metà del 2019 e tutto il 2020, è passato sotto l’egida professionale degli allenatori Aaron Davis (Morris Park Boxing Gym) e Alejandro Gonzalez (Escuela de Boxeo Canelo Alvarez), e attualmente è seguito da Giorgio Maccaroni (Fortitudo Boxe) ed Emilio Desiderio (Pugilistica Salernitana).

Nel gennaio 2021 Dario Socci ha firmato un contratto per la BBT-Buccioni Boxing Team per 3 incontri da disputare entro il 2021 ed è diventato ufficialmente un pugile della scuderia del Manager-Imprenditore romano Davide Buccioni.

Dario Socci è anche uno dei titolari della palestra Fortitudo Boxe Roma insieme a uno dei suoi allenatori, Giorgio Maccaroni, e un terzo socio. Sempre con Maccaroni e un altro socio è proprietario del “Primo Bistro” piccola attività di ristorazione nel cuore del quartiere San Giovanni di Roma. Per quanto riguarda la vita privata, nella prima metà del 2021, Socci ha iniziato una relazione con la showgirl italiana Paola Caruso, nota soprattutto per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Una delle sue più recenti avventure è stata la partecipazione all’Isola dei famosi 11.