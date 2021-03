Oroscopo del giorno, lunedì 29 Marzo: previsioni per tutto lo Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 29 Marzo 2021.

Marzo sta quasi per concludersi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali potranno godere di ottima fortuna e quali no? È giunto il momento di scommettere e puntare tutto su sé stessi e sul proprio istinto? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 29 Marzo 2021.

Lunedì 29 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi particolarmente distratti. Cercate di non tenere troppo la testa tra le nuvole e di concentrarvi il più possibile sul lavoro e sulle questioni concrete. Non è il momento di battere la fiacca.

Toro. Vibrazioni positive per voi per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Cercate però di non muovere passi troppo affrettati e di procedere con calma. L’energia sarà un po’ in calo, avete sicuramente bisogno di una meritata pausa.

Gemelli. La giornata si prospetta per voi particolarmente intensa ma decisamente luminosa. In amore potrete finalmente muovere dei decisivi passi avanti, perciò premete il più possibile sull’acceleratore senza alcun timore. Andrà tutto bene, fidatevi.

Cancro. Le prossime ore saranno per voi decisamente faticose. Molto probabilmente avrete qualche difficoltà a carburare e a rimanere concentrati. Cercate in ogni caso di non procrastinare più del dovuto e di sfruttare al massimo il tempo a vostra disposizione.

Leone. La giornata di oggi sarà un trampolino di lancio per quel che riguarda l’amore e il chiarimento. Cercate di affrontare di petto i problemi e di non accantonare nessuno dei vostri sentimenti. Parlate a cuore aperto di come vi sentite, vi farà bene, fidatevi.

Vergine. Sono in arrivo per voi delle belle soddisfazioni durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. Non abbiate paura di mostrare al mondo di che pasta siete fatti. Lasciatevi andare e non fatevi spegnere da nessuno, è arrivato il momento di splendere più che mai.

Bilancia. Venere in opposizione potrebbe causarvi qualche problema durante la giornata di oggi. Nonostante questo sono in arrivo dei successi dal punto di vista lavorativo. Il consiglio migliore è quello di armarsi di tanta pazienza e di procedere dritti verso i vostri obiettivi.

Scorpione. Il vostro cielo sarà decisamente luminoso durante la giornata di oggi, perciò preparatevi a cogliere al volo tutte le opportunità. Circondatevi di persone care e non avrete problemi a tenere alto l’umore e ad affrontare i piccoli imprevisti con un sorriso.

Sagittario. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la spinta giusta per cominciare la settimana al massimo dell’energia. Approfittatene per sbrigare tutte le faccende più tediose e per dare il massimo in ambito lavorativo.

Capricorno. La giornata di oggi potrebbe risultare ai vostri occhi un po’ spenta, tenetevi pronti. Alcune preoccupazioni vi stanno portando via più serenità del dovuto e sarebbe meglio fermarsi ed elaborare una soluzione al più presto. Forza e coraggio!

Aquario. La Luna vi proteggerà durante la giornata di oggi e voi fareste meglio ad approfittarne per muovere passi avanti in amore. Fidatevi del vostro istinto e buttatevi accantonando tutta la timidezza. Sono in arrivo delle belle sorprese, non abbiate paura!

Pesci. La giornata di oggi si prospetta decisamente luminosa e produttiva. In ambito lavorativo sono in arrivo importanti soddisfazioni, perciò preparatevi a festeggiare. Via libera anche per quel che riguarda l’amore: spalancate le porte al romanticismo!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.