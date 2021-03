Mario Mazzoleni, chi è l’ex consigliere di amministrazione di Aria Spa

Mario Mazzoleni è un manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Negli ultimi giorni il nome di Mario Mazzoleni è finito su tutti i giornali. Il manager e docente di Economia e management all’Università degli Studi di Brescia ha fatto parlare di sé in quanto membro dimissionario del consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (Aria) della Lombardia. “Ognuno si assuma le proprie responsabilità – ha commentato in una delle tante dichiarazioni rilasciate dopo la notizia -. Le scelte che hanno generato il caos vaccini sono di natura politica e non si può scaricare tutto su Aria”. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Mario Mazzoleni

Mario Mazzoleni, milanese classe 1957, è docente di strategia e management aziendale, esperto in modelli partecipativi. Ha diretto l’MBA della SDA Bocconi dal 1992 al 2004 e vari altri corsi Master orientati allo sviluppo di competenze manageriali (tra gli altri, il Master In Innovazione e Management dell’Impresa e dall’Università degli Studi di Brescia).

Svolge inoltre attività di formazione prevalentemente orientata a Manager e Imprenditori e attività di consulenza manageriale affiancandosi ai vertici aziendali, sia per sostenerli nello sviluppo di visioni strategiche, sia per contribuire alla gestione ordinaria.

Leggi anche –> Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 28 marzo

In quest’ultima veste Mario Mazzoleni ha ricoperto ruoli nei consigli di amministrazione di imprese, banche e istituzioni pubbliche. E’ membro di vari comitati scientifici tra questi quelli delle riviste “l’impresa” del Sole 24 Ore, “Sviluppo & Organizzazione” e “Azienda Pubblica”, nonché del comitato scientifico consultivo della Piccola Azienda di Confindustria.

Leggi anche –> Vaccini in Lombardia, problemi e caos: azzerati i vertici di Aria

Come accennato, fino a pochi giorni fa Mario Mazzoleni faceva parte come indipendente del Cda di Aria Spa, società partecipata al 100% da Regione Lombardia che si occupa di acquisti e innovazione. Dopo un fine settimana di caos per via di prenotazioni saltate e anziani mai presentatisi all’appuntamento con il vaccino, il governatore Attilio Fontana ha deciso di “azzerarne i vertici”. “Abbiamo sempre rispettato le disposizioni che arrivavano dalla Regione sulla comunicazione, non abbiamo mai parlato – ha dichiarato Mazzoleni alla Stampa -. Ma che alcune cose non potevano funzionare, lo avrebbe capito anche un bambino”.