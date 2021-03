Giovane mamma nel panico: questa festa della mamma sarà la sua ultima

La mamma di un figlio di 10 mesi ha ricevuto una diagnosi devastante nel giorno della festa della mamma: un cancro cervicale al 4° stadio

A una giovane donna è stato detto, nel giorno della festa della mamma, che probabilmente quella sarebbe stata l’ultima volta che l’avrebbe festeggiata. La donna, Amy Howard, ha ricevuto la devastante diagnosi di un cancro cervicale al 4° stadio durante il congedo per maternità, quando il figlio aveva solo 10 mesi. Alla ventottenne inglese rimanevano solo pochi mesi di vita: questo è stato il pronostico dei medici. Gli amici più stretti della mamma hanno riferito che lei ora sta vivendo “il più grande incubo di ogni madre“, soprattutto perché solo alcuni mesi fa Amy aveva cercato di avere il secondo figlio. Un’amica della donna ha affermato: “Ha avuto un bambino e stava cercando di averne un altro l’anno scorso. Sfortunatamente, ha avuto un aborto spontaneo in estate e poi un altro a dicembre“.

Il dramma di Amy, una neo mamma che non potrà vedere suo figlio crescere

I medici hanno detto ad Amy che il cancro era inoperabile e incurabile, ma che comunque avrebbe potuto sottoporsi alla chemioterapia per prolungare la sua vita. Da allora il cancro si è diffuso ai suoi linfonodi, al bacino, all’aorta e al collo della giovane mamma. Alisha, un’amica di Amy, ha detto: “Tutto quello che vuole sentire è il sole sulla sua pelle, ma non può farlo, non può andare da nessuna parte. È la donna più forte che conosca. Ogni volta che le parliamo è positiva e fa progetti per il futuro, perché è tutto quello che può fare. Nessuna donna dovrebbe affrontare questa realtà da sola“. Amy e suo marito, James Howard, si erano sposati nel febbraio di quest’anno. Dover vivere questa situazione così tragica da appena sposati e con un figlio piccolo, è veramente triste.

Gli amici della coppia hanno deciso di fare una raccolta fondi per poter alleviare un minimo le spese della giovane mamma. Queste sono le loro parole: “Vorremmo poter agitare una bacchetta magica per aiutare Amy a superare tutto ciò. Questo ‘Go Fund me’ è l’unico modo in cui possiamo aiutarla a darle il più grande dono: del tempo con la sua famiglia“.