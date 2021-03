Francesco Venditti, chi è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti: la sua storia. Nato dal matrimonio tra i due, Francesco, per quanto riguarda la propria carriera professionale, ha seguito le orme di sua madre.





Classe 1976, romano di origini, Francesco è oggi un attore e un doppiatore ma anche un padre di famiglia, dal momento che ha 4 figli. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Francesco Venditti, chi è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti: scopriamo di più sul suo conto

Dal matrimonio tra il grande cantautore Antonello Venditti e l’attrice, regista e doppiatrice Simona Izzo, nel 1976, nacque a Roma Francesco. Il giovane Venditti ha seguito nella sua carriera professionale le orme di sua madre, divenendo un attore e un doppiatore.

La carriera di Francesco nel mondo del cinema prende il via a partire dal 1996, quando entra a far parte del cast del film Vite Strozzate, diretto da Ricky Tognazzi, secondo marito della Izzo. Nell’ambito televisivo invece, il debutto avviene con il film Compagni di branco, per la regia di Paolo Poeti. Tra gli altri film ai quali Francesco ha preso parte, ricordiamo Romanzo Criminale, per la regia di Michele Placido, dove ha interpretato il ruolo del Bufalo e poi ancora Io no, Camere da letto, Gas. Tra le fiction televisive, possiamo invece citare Il papa buono, Lo zio d’America, Caro maestro 2, La freccia nera, Una donna per amico, Questa è la mia terra e Imperium: Nerone.

Francesco ha vinto nel 2011 il premio Leggio d’oro, per la voce maschile dell’anno. Ed inoltre ha partecipato, l’anno successivo, assieme alla madre Simona, a Pechino Express.

Francesco è stato sposato con la sceneggiatrice Alexandra La Capria e dal loro amore sono nati 2 figli. La primogenita, Alice, è nata quando l’attore e doppiatore aveva solamente 22 anni e ora anche lei ha avviato la propria carriera nel mondo della recitazione e del doppiaggio. Il secondo, Tommaso, nato due anni dopo la prima, ha invece una passione per il canto. La lunga relazione con La Capria si è però purtroppo conclusa. Da una nuova relazione, l’attore ha avuto il suo terzo e quarto figlio, ovvero Leonardo e la piccola Mia.