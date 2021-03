Elefante attacca turisti, il pachiderma si gira di scatto e li assale VIDEO

By

Un elefante attacca turisti, ma il comportamento dell’animale trae origine da un elemento di disturbo ben preciso. Immagini impressionanti.

Elefante attacca turisti. Succede all’interno di un parco naturale situato in Sri Lanka. Qui un gruppo di visitatori di nazionalità non specificata (anche se appare ben evidente dalla lingua dei dialoghi che non si tratta di cittadini italiani, n.d.r.) ha infastidito un grosso animale inseguendolo con il loro mezzo.

Nel mentre uno di loro, situato accanto al conducente, stava effettuando una ripresa. Il pachiderma ben presto ha perso la pazienza e si è voltato all’indietro, partendo in una paurosa carica contro i malcapitati.

I quali però, dopo qualche secondo di comprensibile smarrimento, l’hanno presa incredibilmente sul ridere. Il tutto nonostante in tale circostanza tutti loro avrebbero potuto avere una sorte ben peggiore.

Invece dopo questo episodio controverso nel quale un elefante attacca turisti fin troppo intraprendenti, i diretti interessati potranno fare ritorno a casa vantandosi di essere rimasti coinvolti in questa ‘impresa’.

Elefante attacca turisti, unanime la condanna verso i visitatori

Il video realizzato da uno di loro è già debitamente finito sui social network ed è diventato virale nel breve volgere di poco tempo. L’episodio risale a quattro giorni fa e si spera che non possa fare da esempio per altri ‘avventurosi’ che non sono consapevoli di quali rischi si possano correre importunando degli animali selvatici.

Un elefante è in grado di uccidere un uomo molto facilmente grazie alla sua stazza. Dare fastidio a questa specie di mammifero in particolare non è mai una buona idea. Ad ogni modo, considerando il proliferare della pandemia ed il blocco sostanziale dei viaggi all’estero, è possibile dedurre che bravate del genere restino alquanto circoscritte.

E che i protagonisti di questo fattaccio siano dei residenti del posto. Le immagini da loro diffuse su internet hanno raccolto molte interazioni, diverse delle quali negative e di condanna verso questo atteggiamento inutilmente pericoloso per loro stessi come anche per l’elefante.