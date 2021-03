L’attore Daniele Liotti è legato da anni alla collega Cristina D’Alberto Rocaspana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Cristina D’Alberto Rocaspana è un’attrice e modella di origini spagnole, nota soprattutto per aver partecipato alla fortunata serie Un posto al sole e per essere la fidanzata del famoso attore Daniele Liotti. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Cristina D’Alberto Rocaspana

Cristina D’Alberto Rocaspana è nata a Feltre (Belluno) il 24 agosto 1977. Nel 2000 ha iniziato la sua carriera televisiva al fianco di Diego Dalla Palma nel programma Specialmente tu, in onda su TMC; tra il 2000 e il 2001 ha lavorato come modella e ballerina in Carràmba che fortuna, condotto da Raffaella Carrà; nel 2003 è una delle “ereditiere” della prima edizione de L’eredità, il preserale di Rai Uno, condotto da Amadeus. A questo lavoro televisivo ha affiancato quello nel campo pubblicitario, dove è stata protagonista di spot per numerosi marchi, tra cui Lines, Knorr, Sughi Star, TIM, Birra Peroni, Coca Cola, Mon Cheri, ecc.

Dopo aver preso lezioni private di dizione e recitazione con Mario Grosso, nel 2005 Cristina D’Alberto Rocaspana ha frequentato un corso presso la Scuola di Recitazione Jenny Tamburi. Nel 2004 è stata tra i protagonisti del film Promessa d’amore, regia di Ugo Fabrizio Giordani. In seguito ha partecipato in ruoli secondari alle serie televisive Incantesimo 8 e Carabinieri 5. Nel 2006 è diventata nota al grande pubblico per l’interpretazione del ruolo della ricercatrice Flavia Draghi nella soap opera di Canale 5 Vivere. Nel 2009 è entrata nel cast fisso della soap Un posto al sole, dove ha interpretato il ruolo di Greta Fournier. Il 18 maggio 2015 ha iniziato la conduzione del programma A casa nostra, su Agon Channel.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2016 Cristina D’Alberto Rocaspana ha iniziato una relazione con l’attore Daniele Liotti, ma la coppia ha deciso di rendere nota la storia d’amore solo un anno più tardi, in occasione della prima gravidanza: pochi mesi più tardi, nel 2018, è nata infatti la piccola Beatrice (l’attore aveva già un figlio, Francesco, avuto da una precedente relazione). La famiglia “allargata” è molto unita e felice e va avanti a gonfie vele.