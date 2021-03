Daniele Liotti, avete mai visto il figlio Francesco? Ha 23 anni, anche lui attore. Scopriamo di più sul figlio dell’attore e sulla sua carriera professionale che, seguendo le orme di suo padre, si è avviata proprio nel mondo dello spettacolo.





Classe 1998, il figlio di Liotti è stato uno dei protagonisti della fiction di Rai 1 La compagnia del cigno. Ripercorriamo il suo percorso di studi e le prime tappe della sua carriera professionale.

Daniele Liotti, scopriamo di più sul figlio Francesco e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo

Aveva solo 27 anni Liotti, quando, dalla sua relazione con Arianna, nel 1998, nacque il suo primo figlio Francesco. Quando il piccolo aveva 3 anni, l’attore si separò dalla sua compagna. Oggi Francesco sta seguendo le orme di suo padre e ha già avviato una carriera nel mondo dello spettacolo, divenendo anche lui attore.

Francesco ha iniziato a formarsi nel campo della recitazione, studiando al Centro studi Acting di Roma e oggi fa parte della stessa agenzia che segue anche suo padre, ovvero la Officine Artistiche.

Il pubblico televisivo ricorderà Francesco per aver interpretato il ruolo di Gigi nella fiction Rai La compagnia del cigno. Il giovane è un grande appassionato di musica. Francesco suona infatti la chitarra e scrive canzoni e proprio grazie ad una di queste è riuscito ad ottenere la parte nella fiction televisiva.

Francesco vive oggi con sua madre a Roma. E’ stato in una intervista di qualche tempo fa a Di Più che il giovane ha raccontato di aver vissuto con grande dolore l’esperienza della separazione dei suoi genitori. Tanto di diventare un bambino difficile, iperattivo per sfogare il proprio malessere. Francesco ha ribadito ad ogni modo che suo padre gli è sempre stato vicino. Liotti non ha inoltre ostacolato suo figlio nell’intraprendere la stessa sua carriera, pur sottolineando al giovane la necessità di non improvvisare ma di studiare.