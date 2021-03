Belen Rodriguez, tutto quello che sappiamo sulla madre Veronica Cozzani: età, foto, lavoro e vita privata della donna.

Veronica Cozzani è una delle mamme (e nonne) più osservate dal pubblico italiano. Madre dei tre VIP Rodriguez, Belen, Cecilia e Jeremias, la Cozzani è discreta e silenziosa ma sempre presente nella vita dei figli, che è pronta a difendere in qualsiasi situazione. Non solo i figli l’adorano con devozione, ma anche i rispettivi fidanzati ed ex fidanzati hanno sempre avuto rapporti amichevoli con Veronica: basti pensare che l’anno scorso Cecilia e Ignazio Moser sono stati con lei in vacanza in Argentina.

Veronica Cozzani: vita privata e carriera

Veronica Cozzani è nata nel 1963 a Buenos Aires, in Argentina. Pare che da giovane ambisse a diventare modella, ma ha poi intrapreso un percorso diverso: amante dei bambini, infatti, è stata a lungo insegnante di sostegno. Quando Belen e Cecilia hanno iniziato a lavorare come modelle e shogirls, Veronica le ha raggiunte in Italia per prendersi cura di Santiago, insieme a nonno Gustavo. Anche i bisnonni di Santiago erano italiani: i genitori di Veronica, infatti, erano due immigrati che da La Spezia sono partiti per cercare fortuna in Argentina.

Veronica e Gustavo non amano il gossip, e preferisco che al centro dell’attenzione del pubblico italiano restino i figli. Sappiamo però che si sono conosciuti in Argentina, quando Gustavo aveva una relazione con un’altra donna, che ha poi lasciato per stare con Veronica. I due non si sono mai separati, nonostante qualche indigente di percorso li abbia messi a dura prova. Oggi Veronica e Gustavo vivono a Milano, vicino alle figlie, dove trascorrono le loro giornate a prendersi cura di Santiago e della famiglia costruita. Spesso tornano in Argentina, dove fanno visita ai parenti.