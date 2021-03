Belen Rodriguez, chi è il padre Gustavo: tutto quello che sappiamo su uno dei padri più famosi in Italia.

Gustavo Rodriguez è conosciuto in Italia esclusivamente per essere il padre dei tre famosi VIP Rodriguez: Belen, Cecilia e Jeremias. Gustavo ha dedicato la sua vita ai figli. Basti pensare che quando Belen si è lasciata con Stefano De Martino, Gustavo si è trasferito a Brera (Milano) per starle vicino e prendersi cura del nipotino Santiago.

Gustavo Rodriguez: carriera e vita privata

Gustavo è nato in Argentina, ma la sua precisa data di nascita e segno zodiacale sono per il momento sconosciuti. Quando ha deciso di raggiungere i tre figli in Italia, lo ha seguito anche la moglie Veronica Cozzani. La famiglia Rodriguez oggi ha una vita ricca di agi in Italia, dove pian piano hanno raggiunto la prima arrivata: Belen. Prima di arrivare in Italia, inoltre, Gustavo lavorava come pastore di Chiesa Anglicana. L’uomo ha dovuto lasciare l’impegno “per colpa” di Belen, poiché gli impegni lavorativi della figlia non gli permisero di proseguire. Da quando è arrivato a Milano papà Rodriguez lavora a tempo pieno come nonno, prendendosi cura del piccolo Santiago.

Sappiamo che prima di conoscere la Cozzani Gustavo Rodriguez stava con un’altra donna. Quando ha visto Veronica, che ai tempi lavorava in ufficio, ha deciso di mettersi con lei e concludere la precedente relazione: dalla mamma dei tre Rodriguez non si è mai separato. Lei è nata nel 1963 a Buenos Aires, e durante un’intervista rilasciata a DiLei ha raccontato che quando ha conosciuto il giovane Rodriguez lui era “parecchio ribelle e vantava un’anima decisamente rock!”. Gustavo è un bravissimo musicista, e spesso canta e suona chitarra e violino con la figlia maggiore, anche lei bravissima cantante.