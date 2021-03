Camilla Salerno, chi è la seconda figlia di Mara Maionchi: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia della seconda figlia di Mara Maionchi, Camilla Salerno: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

La seconda figlia di Mara Maionchi si chiama Camilla Salerno. Nata nel 1981, si è laureata in relazioni pubbliche e pubblicità alla Iulm di Milano. Tanti gli stage nel corso della sua carriera di studio più un anno di master in Copywriting, per poi iniziare a lavorare in diverse agenzie pubblicitarie. Improvvisamente nel 2008 è diventata collaboratrice dell’etichetta discografica di famiglia “Non ho l’età”. Dopo un po’ di esperienza in quattro anni si è messa in proprio dopo aver litigato con la famiglia e così ha aperto una sua etichetta discografica più innovativa Cimice Records.

Anche la sorella Giulia ha contribuito all’idea del come la stessa Camilla ha rivelato a Uncò Mag: “Mi stavo confrontando con mia sorella per scegliere il nome più adatto alla mia etichetta discografica e scherzando mi propose Cimice per un duplice motivo”. Poi ha aggiunto: “La cimice è l’insetto fastidioso, ma anche l’oggetto tecnologico usato nell’ambito dello spionaggio, che permette di ascoltare le conversazioni di nascosto e di captare informazioni da tutte le parti. È nato come uno scherzo, ma alla fine ho pensato che fosse davvero geniale, pur essendo semplice”.

Camilla Salerno, le curiosità figlia Mara Maionchi

Il suo compagno è il cantautore Martino Corti, che l’ha seguito nella sua nuova esperienza lavorativa diventando anche socio. Corti ha svelato a ritrattidinote.it: “Io e Camilla abbiamo mille idee alternative e qualcuna, di tanto in tanto, la mettiamo in pratica“. Così dopo diversi anni, nel 2015, è nata la primogenita Mirtilla: “Diventare il suo padre mi ha aiutato a capire quanto non fossi pronto ad esserlo”.