Belen Rodriguez, perché è finita la storia d’amore con Marco Borriello

Conosciamo meglio tutti i motivi che hanno portato all’addio di Belen Rodriguez e Marco Borriello: ecco tutte le curiosità

Una delle prime storie d’amore di Belen Rodriguez quella con l’ex calciatore italiano, attaccante di tante squadre italiane, Marco Borriello. Tantissimi anni fa lo stesso centravanti originario di Napoli aveva svelato ai microfoni di Libero di aver conosciuta la bella showgirl argentina in una vacanza in Sardegna. All’epoca lei non parlava benissimo italiano, ma poi è diventata sempre più celebre grazie alla sua simpatia e al suo carisma. Inoltre, quando Belen si trovava all’Isola dei famosi come naufraga, Marco Borriello si trovava in difficoltà a causa di un problema muscolare.

Nell’intervista lo stesso ex attaccante ha svelato: “Tu dirai: che c’ entra? Un dolore terribile al flessore destro. Mi curano con i fattori di crescita, ma non passa”. Si sottopone così ad ecografie e risonanze, ma non c’è nulla da fare: alla fine i dottori gli dicono apertamente che la sua ragazza si trova all’Isola e lui ne stava soffrendo psicologicamente ed avvertiva tanto dolore per questo. La spiegazione dei dottori fu folle: “Stai soffrendo per Rubicondi e Belen. A me di Rubicondi non importava un tubo. Avevo un male cane e basta”. Alla fine i due si lasciarono così subito dopo con qualche richiamo qua e là senza andare nel profondo.

Sempre Marco Borriello in un’intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” ha svelato: “Belen da giovane era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna molto generosa”. Una relazione durata circa quattro anni che non ha lasciato un segno indelebile nella memoria dell’ex calciatore della Nazionale italiana.