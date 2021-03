Anna Foglietta, chi è il marito Paolo Sopranzetti: età, foto, carriera

By

Paolo Sopranzetti è l’uomo che fa battere il cuore dell’attrice Anna Foglietta. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Anna Foglietta, una delle attrici più richieste nel mondo della televisione e del cinema, ha la fortuna di aver trovato il suo principe azzurro come in una favola. Conosciamo più da vicino Paolo Sopranzetti, il bellissimo uomo che le ha rubato il cuore.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Paolo Sopranzetti

Sui social network Paolo Sopranzetti si descrive così sui social: “Private Banker, consulente finanziario”. Il suo mondo professionale è dunque lontano anni luce da quello della moglie Anna Foglietta. Per il resto, la sua biografia è in gran parte avvolta da un velo di riservatezza.

Leggi anche –> Anna Foglietta, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice romana

Certo è che il Nostro ha stregato la bellissima attrice, che era pazza di lui dai tempi del liceo… “Eravamo compagni di scuola, ma non ci siamo mai parlati né frequentati. Lo trovai subito bello, talmente bello che mi imbarazzavo e non riuscivo a parlargli“, ha raccontato Anna Foglietta a Vieni da me.

Dopo 16 anni lui l’ha cercata e trovata su Facebook e tutto ha preso una piega inaspettatamente e straordinariamente romantica, proprio come nella migliore delle sceneggiature rosa: “Mi disse che aveva sempre creduto che potessi diventare la donna della sua vita… Io ero follemente innamorata di lui ai tempi del liceo… È stato un gran signore con me, io gli ho subito chiesto un incontro. Ci siamo frequentati per 2 mesi, poi dopo 9 mi ha chiesto di sposarlo“.

Paolo Sopranzetti e Anna Foglietta sono sposati dal 2010 e hanno avuto tre bellissimi bambini. Appena un anno dopo il matrimonio è nato il primogenito Lorenzo, poi sono arrivati Nora e Giulio, a completare il ritratto di una famiglia molto unita, felice e affiatata. Quanto ai genitori di Paolo Sopranzetti, a parlare è stata sempre Anna Foglietta, con un commento molto lusinghiero: “Se mio marito è così bello è merito di mia suocera, è stupenda”.

Leggi anche –> Anna Foglietta, il dramma della figlia malata di Covid: “Terribile”