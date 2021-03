Alessia Marcuzzi, chi è il figlio Tommaso Inzaghi: età, foto, la sua storia

Tommaso Inzaghi è il primogenito di Alessia Marcuzzi, nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tommaso Inzaghi è il primo figlio della showgirl Alessia Marcuzzi e del suo ex Simone Inzaghi, già calciatore e poi allenatore della Lazio. Non dev’essere stato semplice per lui crescere con due genitori così “ingombranti”, ma la sua bellezza unita a una certa prestanza fisica l’ha aiutato a farsi apprezzare da un’ampia rosa di fan. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Tommaso Inzaghi

Tommaso Inzaghi è nato a Roma il 29 aprile 2001 sotto il segno del Toro. Dalle foto disponibili sui suoi profili social e nel web si evince che ha una statura abbastanza importante oltre che un fisico di tutto rispetto. Ha anche una sorella minore, Mia Facchinetti, venuta alla luce quando mamma Alessia era fidanzata con Francesco Facchinetti.

Non abbiamo molte altre notizie su Tommaso Inzaghi: la sua famiglia ha sempre cercato di non far trapelare troppe informazioni sul suo conto, in modo tale da tutelarlo. Sappiamo però per certo che il ragazzo si è trasferito a Londra per frequentare una scuola di business, media e fotografia. In virtù della straordinaria carriera del padre Simone (oltre a quella dello zio Filippo), molti si aspettavano di vederlo prima o poi sul prato verde. Lui però, nonostante adori il calcio e sia un grande tifoso biancoceleste, non ha mai intrapreso seriamente questo percorso. Si diverte semplicemente a giocare in tornei e con amici, ovviamente con la maglia numero 9, quella degli autentici bomber.

Infine un’informazione che deluderà forse molte lettrici: pare che Tommaso Inzaghi sia ufficialmente e felicemente fidanzato con Sole Sconciaforni, classe 2000, figlia dell’imprenditore Enrico Maria Sconciaforni, co-fondatore del marchio di abbigliamento Subdued.