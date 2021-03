Alessandro Milan, la morte della moglie Francesca Del Rosso: la battaglia

I giornalisti Alessandro Milan e Francesca Del Rosso si sono amati intensamente, poi un brutto male ha portato via lei. Lui ne ha parlato in alcune pubblicazioni.

Alessandro Milan, noto giornalista nato nel 1970, è stato sposato con Francesca Del Rosso. Anche quest’ultima era attiva nello tesso ambito e purtroppo è scomparsa già da diverso tempo. Classe 1974, ‘Wondy’, come era chiamata sul web, è deceduta l’11 dicembre 2016.

Leggi anche –> Lutto nel giornalismo: morto all’improvviso Luigi Vaccari

Era anche blogger e scrittrice e dopo la morte venne cremata, come da lei stessa disposto, con le ceneri che a tutt’oggi si trovano all’interno del cimitero di Lambrate, in provincia di Milano. Il marito Alessandro Milan ha omaggiato la memoria dell’amata moglie con un libro dal titolo ‘Mi vivi dentro ‘ e dato alle stampe nel 2018.

In questa opera il giornalista descriveva la battaglia vissuta contro il cancro, che è la causa che ha portato la Del Rosso a perire. Più nello specifico, Francesca Del Rosso venne vinta da un tumore al seno, a seguito di una delle tante recidività di questo male, più volte sparito e poi ritornato. La coppia ha avuto anche due figli, chiamati Angelica e Mattia.

Leggi anche –> Jari Pilati, chi è il telegiornalista del Tg3: il retroscena su Berlusconi

Alessandro Milan, chi era la moglie Francesca Del Rosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Milan (@sonoalemilan)

In un altro libro, dal titolo ‘Due milioni di baci’, si parla di come sia difficile per un uomo crescere dei figli senza la presenza di una figura materna. Il giornalista presiede l’associazione ‘Wondy sono io’, attraverso la quale è impegnato nel fare attività di solidarietà e di prevenzione in materia di cancro. Ha all’attivo poi anche altre pubblicazioni.

Leggi anche –> Lutto nel giornalismo, morta Stefania Sberna: aveva solo 54 anni

Inoltre Milan continua l’opera di sostegno e di supporto a famiglie in difficoltà perché distrutte dalla malattia. La stessa Francesca Del Rosso aveva descritto la propria condizione in un altro libro, chiamato ‘Wondy, ovvero come diventare supereroi per guarire dal cancro’.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La coppia si conobbe nel 2001 nei corridoi della Rai. All’epoca entrambi erano speaker radiofonici per Rai Radio 1.