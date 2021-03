Che fine ha fatto Wendy Windham: come è diventata ora

La showgirl americana era un cult della televisione degli anni ’80. Ma che fine ha fatto oggi Wendy Windham?

Le soubrette sono state personaggi davvero cult della televisione italiana negli anni ’80 e ’90. Bellissime e karismatiche, spesso meteore velocemente sparite dopo una parabola di successo in questo o quel programma televisivo. Non tutte, sia chiaro, basti pensare ad Ambra Angiolini, Antonella Elia, Simona Ventura e tantissime altre che si sono fatte strada e hanno sgomitato per arrivare dove sono ora. Ma tante altre sono passate velocemente, come Wendy Windham. La biondona americana ha fatto perdere la testa a tutti nei favolosi anni Ottanta, ma che fine ha fatto oggi?

Wendy Windham, com’è ora la showgirl?

Biondissima, bellissima e super americana, come dimostrava il marcato accento diventato suo marchio di fabbrica, Wendy è nata a Los Angeles nel 1967, quindi oggi ha 54 anni. Ha fatto il suo esordio nella televisione italiana alla fine degli anni ’80, nel 1988, nel varietà “Raimondo” su Rai1. Passata poi a Mediaset, l’abbiamo vista al “Maurizio Costanzo Show” e al “Gioco dei 9” come ospite. La sua parabola di successo è proseguita negli anni ’90 con diverse rubriche da lei condotte e ospitate in vari programmi.

Dopo la sua sparizione dal piccolo schermo nel 2001, Wendy si è ritirata a vita privata. Oggi ha 54 anni e vive a Miami insieme a suo marito. La showgirl ha infatti sposato un imprenditore edile di nome Jeff Safchik, con cui non ha avuto figli. Si occupa di volontariato e si dà motlo da fare. Non ha mai dimenticato l’italia, il luogo della sua giovinezza e del suo successo televisivo, che le ha lasciato un bel ricordo nel cuore e a cui pensa spesso.

“L’Italia mi manca” – ha dichiarato – “se non altro per le sue bellezze naturali e per la gente meravigliosa, che per anni mi ha ammirata in televisione. Non per niente, quasi ogni anno io e Jeff veniamo in vacanza a Capri. Per quanto riguarda il lavoro, non è che io adesso faccia la ricca signora viziata che passa le sue giornate a prendere il tè con le amiche o a farsi fare massaggi. Non lavoro più nel mondo dello spettacolo, ma mi do molto da fare nel settore del volontariato“