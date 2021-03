Vito con i suoi, lutto gravissimo: morto il papà di Vito

Il comico Vito Bertocchi sta vivendo un gravissimo lutto: il papà Roberto, collega e spalla in Vito con i Suoi, è deceduto a causa del covid.

Il comico emiliano Vito Bertocchi ha annunciato con la tristezza nel cuore la scomparsa del papà Roberto. L’uomo, come tutto il resto della famiglia, settimane fa aveva contratto il covid e le sue condizioni di salute sono presto peggiorate. Nel dare la drammatica notizia il comico sottolinea il suo dispiacere per non poter essere stato vicino al padre in queste ultime settimane, durante il periodo più difficile, la malattia. Quindi aggiunge: “Papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao”.

il ricordo a cui fa riferimento è una foto che li ritrae insieme con i volti sorridenti ed in mano un piatto di tagliatelle fritte dolci, uno dei loro piatti preferiti. Roberto era stato per anni un falegname, ma aveva lasciato quel lavoro perché le polveri respirate gli stavano facendo male e voleva ancora vivere a lungo. Così ha deciso di seguire la sua grande passione per la cucina ed ha cominciato a lavorare come cuoco della mensa dell’ospedale di San Giovanni del quale era diventato capocuoco. Durante l’anno, poi, viaggiava per l’Italia in occasione delle Feste dell’Unità, facendo conoscere la sua cucina e divertendosi.

Vito con i suoi, morto Roberto Bertocchi

Negli ultimi anni Roberto era diventato noto anche al di fuori dei confini emiliani grazie alla partecipazione al programma del figlio ‘Vito con i suoi’ in onda su Gambero Rosso Channel. Di quella collaborazione lo stesso Vito ricorda: “Si divertiva tantissimo: anche in televisione, quando gli proposi l’idea ero titubante ma poi sembrava come se l’avesse sempre fatto di mestiere”. Proprio la partecipazione al programma ha fatto sì che tante persone lo conoscessero e apprezzassero e che in questo momento complicato esprimessero sincero cordoglio per la sua scomparsa.

Un’attestazione di stima e affetto che Vito ha apprezzato e che gli ha permesso di sentirsi: “Risollevato e rincuorato”. Tra i tanti che in queste ore hanno espresso vicinanza a Vito e dolore per la scomparsa di Roberto, c’è stato anche l’ex segretario del PD Pierluigi Bersani, che su Facebook ha scritto: “Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una storia che ci riguarda. Sapremo conservarne il senso? Dovremo comunque provarci, per te e per noi, caro Roberto!”.