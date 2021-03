Vite al limite, la tragedia di Kelly: morta durante le riprese

Stasera su Real Time la replica di Vite al limite racconta la storia di Kelly Mason, una concorrente molto sfortunata: ecco cosa le è successo.

Kelly Mason è la protagonista della replica di Vite al limite che andrà in onda stasera su Real Time. Purtroppo la donna è morta qualche anno fa: la sua vicenda ha sconvolto i tanti fan del programma dedicato agli obesi patologici. Ripercorriamola nelle tappe più salienti.

La drammatica vicenda di Kelly Mason

Quando si è presentata per la prima volta a Vite al limite Kelly Mason, nativa della Carolina del Nord (Stati Uniti), la donna pesava circa 320 kg. “Vorrei avere un corpo diverso”, aveva detto entrando nel programma e spiegando come la lotta per dimagrire e vivere in quel corpo stesse diventando “una tortura”. La donna appariva determinata ed era stata sostenuta fin dal primo momento dal famoso dottor Now: “Devi iniziare a perdere peso immediatamente – la spronava il medico – perché ogni giorno è una questione di sopravvivenza o meno”. La poveretta aveva però talmente tante patologie legate al suo peso che lui stesso dubitava che possa farcela. E purtroppo ha avuto ragione.

Nonostante i suoi sforzi e la sua motivazione per una nuova prospettiva di vita, Kelly Mason non ce l’ha fatta: è morta nel sonno. “Kelly ha combattuto per molto tempo con le sue condizioni cardiache”, dichiara un addolorato Dr. Now. Il luminare di origini iraniane ha inoltre sottolineato che “considerando le condizioni in cui si trovava il cuore di Kelly, questa notizia non è del tutto inaspettata. Ero ancora molto fiducioso che saremmo riusciti a farla uscire dal suo stato di insufficienza cardiaca, quindi sono molto rattristato di sentire questa notizia”. La donna era ancora in cura quando è avvenuto il decesso. Il necrologio per ricordarla riportava tre struggenti parole: “Ora sei libera”.

