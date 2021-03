Imbarazzo a Verissimo, la gaffe di Noemi che coinvolge Silvia Toffanin

Ospite della puntata di oggi 27 marzo di “Verissimo”, a Noemi è sfuggita una gaffe che non è passata inosservata e che ha coinvolto Silvia Toffanin.

Reduce dal grande successo di Sanremo, la cantante Noemi è stata ospite della puntata di oggi 27 marzo di “Verissimo“, il seguitissimo show condotto da Silvia Toffanin in cui i volti e i nomi più amati dello spettacolo e non solo si raccontano agli spettatori, spesso svelando la loro vera natura e intimità, oltre alla maschera del personaggio pubblico. Ma a volte la serietà è intervallata da momenti di ilarità, come ha dimostrato il siparietto tra Noemi e la conduttrice, in seguito ad una gaffe della cantante…

Verissimo, la gaffe imbarazzante di Noemi

Noemi è stata invitata dalla Toffanin per parlare della sua esperienza al 71° Festival di Sanremo, del suo incredibile cambiamento fisico e mentale, di cui ha già ampiamento parlato in diverse occasioni e interviste diverse e della sua situazione sentimentale. Ha infatti confessato del rapporto bellissimo che ha con suo marito, con il quale è legata dal 2012 quando hanno celebrato le nozze a Roma a San Lorenzo in Lucina.

La cantante ha raccontato di come il marito le sia stato accanto, anche nei momenti di crisi: “Mio marito mi è stato molto vicino… è stato anche molto contento perché adesso mi vede contenta.” Ha proseguito confessando anche che lui l’ha aspettata anche quando aveva dubbi sulla coppia ed era sprofondata in una crisi emotiva e personale. La gaffe della cantante è arrivata proprio in un momento serio come questo, anche se è stata prontamente stemperata dalla Toffanin.

Noemi, infatti, ha detto alla conduttrice, probabilmente non pensandoci troppo: “Anche tu sei sposata…”. L’imbarazzo in studio è palpabile, perché la Toffanin non si è mai sposata con il suo attuale compagno Pier Silvio Berlusconi, con cui è insieme dal 2002 ormai. La padrone di casa tuttavia ha salvato la situazione dicendo che “è come se fosse sposata”.