Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani tornerà in studio dopo l’addio di Maurizio: palesando tutta la sua delusione.

Il percorso sentimentale di Gemma Galgani, dama torinese 70enne di Uomini e Donne, sembra essere avversato da un destino avverso. La protagonista storica del programma di Maria De Filippi era riuscita a trovare l’amore con Giorgio Manetti, ma la loro relazione non è andata come previsto e dopo aver passato un lungo periodo a cercare di fare cambiare idea al cavaliere, Gemma ha capito che era il caso di percorrere altre strade per trovare l’amore.

Il problema è che in questi anni, ogni qual volta pensava di aver trovato la persona giusta, qualcosa ha rovinato il rapporto o l’ha messa davanti alla dura realtà che alcuni dei pretendenti erano maggiormente interessati alla visibilità che al rapporto con lei. Intervista qualche tempo fa proprio sulla ricerca infruttuosa dell’amore, la tronista ha spiegato che in molti casi è l’atteggiamento ostile di Tina Cipollari (opinionista che ha ingaggiato in questi anni una lotta mediatica contro di lei) a spaventare i pretendenti e a non consentirle di raggiungere la felicità.

Gemma Galgani distrutta dall’addio di Maurizio al programma

L’andamento della sua ultima relazione sembra confermare l’idea della dama. Gemma si era riavvicinata a Maurizio, ma nel corso della puntata precedente il cavaliere è stato messo sotto torchio proprio da Tina Cipollari e da Gianni Sperti. Gli opinionisti, infatti, lo hanno accusato di non essere realmente interessato a Gemma e questo, infastidito dalle accuse ha deciso di lasciare lo studio, promettendo che l’avrebbe contattata anche se non fa più parte della trasmissione.

Gemma ha cercato di fargli cambiare idea, supplicandolo di rimanere, ma lui non ha voluto sentire ragioni. Nella puntata di oggi si parlerà proprio di quanto successo e si cercherà di capire se Maurizio ha davvero contattato Gemma dopo aver lasciato il programma. Secondo le anticipazioni condivise da La Nostra Tv, la Galgani in studio si è lasciata andare alla disperazione, crollando in lacrime davanti a tutti. Questo fa pensare che Maurizio non l’abbia contattata. Maria De Filippi e gli altri cercheranno di sollevarle il morale e di farle capire che se non l’ha contattata, probabilmente gli opinionisti avevano ragione a nutrire dubbi sulla sincerità del suo interesse.