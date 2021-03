Un piccolo favore, tutto sulla bellissima Blake Lively: foto, social, curiosità

Questa sera in onda su Rai 2 il thriller ad alta tensione “Un piccolo favore”. Ecco tutto quello che sappiamo sulla protagonista Blake Lively.

La favolosa Blake Lively è amatissima e seguitissima da milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto dopo il successo travolgente di “Gossip Girl” in cui interpreta Serena Van der Woodsen. La vedremo questa sera su Rai2 con il thriller avvincente “Un piccolo favore“, in onda in prima serata: un film pieno di colpi di scena e alta tensione ottimo per un sabato sera all’insegna del noir al femminile. Ma cosa sappiamo di più di Blake? Ecco la storia della bellissima attrice.

Blake Lively, chi è la star di Gossip Girl

Dagli anni 2000 in poi in seguito al suo ruolo in “4 amiche e un paio di jeans“, Blake Lively ha avuto un grandissimo successo e ad oggi è tra i volti più amati di Hollywood. Spesso al centro di gossip internazionali per la sua storia d’amore con il divo del cinema Ryan Reynolds, da non molto è diventata anche mamma per la terza volta.

Blake è nata a Los Angeles nel 1985 ed è figlia d’arte: tutti i membri della sua famiglia, infatti, hanno a che fare con il mondo del cinema. Sua mamma è insegnate di recitazione, suo padre e i suoi fratelli attori e registi. Non poteva che seguire le orme di famiglia, la piccola Blake! Nonostante non abbia mai studiato recitazione in una scuola, ha imparato sul campo e grazie al mestiere della madre.

Dopo un breve flirt con Leonardo di Caprio, ha conosciuto Ryan Reynolds proprio sul set di un film, “Lanterna verde” e tra i due è stato amore a prima vista. Nel 2012 si sono sposati e hanno tre figli. Questa sera potremmo vedere Blake all’opera in “Un piccolo favore“, in onda su Rai2 in prima serata: un thrille accattivante costruito su bugie e colpi di scena e che vede protagoniste due donne.