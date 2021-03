Un piccolo favore, chi è l’attrice Anna Kendrick: età, foto, social, vita privata

Questa sera su Rai 2 andrà in onda Un piccolo favore: film thriller drammatico del 2018 con le protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick

Un piccolo favore è un adattamento cinematografico, che vede protagoniste le attrici Anna Kendrick e Blake Lively, del romanzo omonimo del 2017 della scrittrice statunitense Darcey Bell. Questo film andrà in onda questa sera, 27 marzo, alle 21.05 su Rai 2 e racconta di come la vita di Stephanie (Anna Kendrick) cambi radicalmente quando conosce Emily (Blake Lively). Quest’ultima è la la mamma di un compagno di classe del figlio di Stephanie e le due diventano presto amiche. Ad un certo punto Emily scompare e Stephanie, disperata, inizia a indagare, per capire cosa sia successo. Molti segreti verranno svelati, tanto che Stephanie arriverà a domandarsi se avesse mai veramente conosciuto Emily.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Paul Gascoigne uscito dall’Isola dei famosi? Tutto falso: la smentita

Ad ogni modo, scopriamo qualcosa di più sulla bella e talentuosa Anna Kendrick.

Da Twilight fino a diventare una delle attrici più in voga degli ultimi anni: ecco la storia di Anna Kendrick

Anna Kendrick è un’attrice e cantante statunitense, nata a Portland nell’agosto 1985.Figlia di un insegnante di storia e di una ragioniera, ha un fratello maggiore: Michael Cooke Kendrick, anch’egli attore. Anna ha cominciato a lavorare come attrice che era ancora una bambina, facendo diversi provini per le produzioni teatrali di New York. Ottiene il suo primo ruolo nel 1998, quando aveva solo 12 anni, nel musical di Broadway High Society, interpretando Dinah. Il suo talento è ben visibile fin da questi primi momenti e, così, inizia ad inanellare ruoli su ruoli e arriva a debuttare nel mondo del cinema del 2003, con la commedia musicale Diventeranno famosi. Il vero successo arriva però nel 2008, quando Anna Kendrick viene scritturata all’interno di Twilight, primo film della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Lucilla Agosti, chi è la conduttrice televisiva: carriera e vita privata

Anna Kendrick, nonostante la notorietà in arrivo dal mondo del cinema decide di non abbandonare le sue radici musicali. L’attrice continua a cantare e recitare, arrivando ad ottenere anche la sua prima candidatura all’Oscar, al Golden Globe, al Premio BAFTA e al SAG Award per il film Tra le nuvole (2009) con George Clooney. Il film forse di maggior successo in cui ha lavorato è il musical Pitch Perfect (2012). Qui Anna Kendrick riesce a sfoggiare tutto il suo talento vestendo i panni della protagonista, Beca, una ragazza che si unisce al gruppo a cappella dell’università.