Test della personalità, vuoi scoprire qual è il tuo lato oscuro?

Questo semplicissimo test della personalità permette a chi vi si sottopone di scoprire il lato oscuro che tiene celato in sé.

Concludiamo la settimana con l’ennesimo test della personalità basato sull’osservazione di un‘illusione ottica. Come saprete questi test vanno alla grande sui social network e sono tantissime le persone che amano sottoporvisi e scoprire se quel particolare nuovo test si rivela veritiero, svelando un lato non conosciuto della personalità o semplicemente indovinando per grandi linee.

Chiaramente non si tratta di test psicologici in senso stretto. Non ci sono studi collegati, non ci sono campioni di risultati e soprattutto non c’è una teoria alla quale possano essere applicati che è sorretta da risultati verificati. Sottoporsi ad un simile test, dunque, equivale a mettersi in gioco e passare del tempo. Non sono nasce la curiosità di sapere se individua lati nascosti della propria personalità, ma anche delle persone che vi stanno accanto.

Test, scopri il tuo lato oscuro

Il test di oggi, come potete osservare, vi mette davanti ad un disegno in cui ci sono due elementi distinti, un serpente e un teschio. Vi si chiede di individuare quello che colpisce in un primo momento la vostra attenzione, in base a quale vi colpisce si svelerà un lato segreto della vostra personalità.

Il serpente

Se la prima cosa che avete visto è il serpente significa che siete delle persone intolleranti verso il prossimo, specie se questo prossimo tende a darvi ordini. Non credete nell’amore ma nell’amicizia sì, e nonostante siate spesso eccessivi e pesanti da sopportare, tendete ad averne molti perché le persone apprezzano il vostro essere diretti e sinceri. Attenti, però, che le vostre parole a volte riescono a ferire più di un pugnale.

Il teschio

Se la prima cosa che avete visto è invece un teschio, significa che siete persone eloquenti e generose, ma che non riescono a dire di no. Il vostro altruismo è una cosa preziosa per parenti e amici, ma diventa un ostacolo quando lo applicate anche all’esterno della famiglia e qualcuno tende ad approfittarne. Non siete persone che portano rancore e questo spesso viene scambiato per ipocrisia e vi fa essere denigrati da chi non vi conosce bene.