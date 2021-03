Temptation Island, la coppia più amata si è lasciata: ecco chi sono

Erano amati da tutti i telespettatori di “Temptation Island” ma purtroppo la coppia è scoppiata. Ecco di chi si tratta.

E’ da mettere in conto, quando si segue un programma com “Temptation Island”, che qualche coppia potrebbe scoppiare prima o poi, come è già successo tante volte in passato. Ma quando si tratta di una coppia così amata e apprezzata dai telespettatori, dal pubblico e dai fan del programma, è sempre un grande dispiacere leggere di una notizia come questo. Tra quelle dell’edizione 2019 del programma, loro erano la coppie più amata e anche se era da tempo che le cose tra di loro non andavano, oggi è arrivata la conferma definitiva. Ecco di chi si tratta.

Chi è la coppia scoppiata di Temptation Island

Andrea Filomena e Jessica Battistello non sono più una coppia. E’ arrivata oggi la conferma proprio da lei, che lo ha annunciato ai suoi followers su Instagram, dichiarando la fine della sua relazione con Andrea. I fan più attivi dei due si erano già accorti della crisi che stavano vivendo e che negli ultimi tempi sembravano sempre più distanti. Mancava solo la conferma della rottura.

Leggi anche–> Akash Kumar, perché a Temptation Island si chiamava Pablo Andreis Romeo

“Confermo che con Andrea ci siamo lasciati definitivamente” ha infatti dichiarato Jessica sui social, spezzando il cuore a tutti i fan dei due. La motivazione, sempre secondo le parole di lei, sarebbe un’instabilità di fondo che non ha permesso alla coppia di continuare una vita felice e innamorata. Pare però che i due si siano lasciati in tranquillità e senza rancore, che è sempre la soluzione migliore. Jessica ci ha infatti tenuto a specificare che la rottura non è dipesa da mancanze di rispetto reciproche, semplicemente non ha funzionato.

Leggi anche–> Temptation Island, Sofia contro Valeria: “Perché non ho avuto rapporti con lei”

La ragazza ha inoltre confessato di non stare cercando nessun altro al momento e di godersi la sua vita da single, dopo quattro lunghi anni con Andrea. Jessica è tornata in Repubblica Dominicana, dove vivono i suoi genitori mentre Andrea si trova in Italia al momento, ma non è chiaro se abbia qualcuno accanto o meno.