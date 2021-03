Stasera in tv: Città segrete – Roma Cristiana, anticipazioni e curiosità

Stasera in tv: anticipazioni e curiosità sulla terza puntata della terza edizione di Città Segrete, oggi alla scoperta di Roma.

La terza edizione del programma tv Città Segrete, in onda anche oggi, ha come protagonista l’Italia. Forse a causa della situazione sanitaria, il presentatore Corrado Augias ha deciso di accompagnare i suoi telespettatori alla scoperta di cinque città italiane: dopo Milano e Roma da oggi attendiamo Palermo, Firenze e Napoli. La prima edizione, ricordiamo, nel 2018/2019 aveva portato i telespettatori a visitare Parigi, Londra, Roma e Gerusalemme. La seconda, sempre nel 2019, Mosca, Vienna, Venezia e di nuovo Roma.

Città Segrete, anticipazioni e curiosità puntata 27 marzo

La puntata di questa sera, sabato 27 marzo 2021, è dedicata alla “Roma Cristiana” e verrà trasmessa a partire dalle 21:45 su Rai 3. Sarà inoltre possibile guardare la puntata in streaming sul sito di RaiPlay, nella sezione del sito dedicata al programma. Sul sito della Rai è inoltre possibile recuperare anche le puntate già trasmesse.

Stasera su Rai 3 scopriremo dunque i segreti, i misteri e le curiosità religiose della Capitale italiana. Corrado Augias racconterà Roma da una prospettiva particolare, quella del Cristianesimo. Nel corso dei secoli la religione ha plasmato l’anima e il volto della Capitale italiana, e oggi avremo la possibilità di visitare tutti i luoghi e strade più importanti in compagnia delle spiegazioni del conduttore. Augias inizierà a raccontare la storia della religione a Roma partendo dall’epoca imperiale, passando attraverso la nascita e la vita di Gesù a Gerusalemme, per poi arrivare alla grande espansione della religione cristiana e al suo arrivo a Roma, prima come culto clandestino e poi come religione di Stato ufficiale.