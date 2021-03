Stasera in tv Fratelli in affari: SOS Celebrity – Jeremy Renner: anticipazioni

Questa sera, sul canale Real Time, non potete perdervi assolutamente la nuova puntata di Fratelli in affari: SOS Celebrity con Jeremy Renner

Fratelli in affari: SOS Celebrity è un docu-reality statunitense, in onda dal 2020 su HGTV e trasmesso in Italia su Real time. Il programma mostra come alcune celebrità chiedano ai gemelli Jonathan e Drew Scot aiuto nel rinnovare le case di amici, parenti o colleghi a cui vogliono dedicare un ringraziamento speciale e inaspettato. Al momento, è uscita solamente la prima stagione di questa nuova serie, mentre la seconda è al momento inedita. Questa sera, alle 21.30, andrà in onda su Real Time il secondo episodio di Fratelli in affari: SOS Celebrity. La puntata sarà incentrata su Jeremy Renner, attore americano noto per il ruolo di Clint Barton aka Occhio di Falco all’interno del Marvel Cinematic Universe. In questo episodio “La mamma di Jeremy Renner trasloca ad LA per restare vicina alla famiglia. Jeremy chiama Drew e Jonathan per trasformare il suo appartamento datato in una casa accogliente“.

Jeremy Renner a Fratelli in affari: SOS Celebrity, arco e frecce abbandonati per gli utensili da carpenteria

Nella puntata di questa sera di Fratelli in affari SOS Vip, l’attore Jeremy Renner ha contattato i gemelli Scot affinché lo aiutino a ristrutturare la nuova casa di sua mamma, Valerie. Sebbene negli Stati Uniti questa era stata l’ultima puntata della stagione, in Italia questa è stata posizionata come la seconda ad andare in onda. Renner è molto legato a sua mamma e ha deciso di regalarle la casa che ha sempre voluto. Sua mamma era un’adolescente quando è rimasta incinta di Jeremy e ha rinunciato ad ogni cosa per prendersi cura di lui. Nel raccontare il loro rapporto, Valerie ha confessato: “È come se fossimo cresciuti insieme“.

Jeremy Renner vive a Los Angeles e ha deciso di regalare a sua madre, che finora ha sempre vissuto a cinque ore di distanza, una casa in centro città. In questo modo non solo Valerie potrebbe vedere di più suo figlio, ma anche il resto della famiglia e i suoi nipotini. Quando Jeremy ha contattato Fratelli in Affari SOS Vip, l’attore aveva già comprato la casa, che però necessitava di numerosi lavori di ristrutturazione. Inoltre, l’interprete di Occhio di Falco ha deciso di “sporcarsi le mani” e di lavorare fianco a fianco con i gemelli Scot all’interno del cantiere. In questo modo, potrà assicurarsi subito che la casa rispecchi pienamente tutti i desideri della madre.