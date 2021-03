Romina Power, il ricordo della sorella su Instagram

Romina Power fa commuovere i suoi fan con un post strappalacrime. Il ricordo della sorella fa commuovere il web.

Forse non tutti sanno che Taryn era la sorella minore di Romina Power. La donna aveva iniziato la sua carriera come attrice e scrittrice, ma poi aveva deciso di dedicarsi all’insegnamento.

Come la sorella anche lei ha trascorso molto tempo in Italia, ma ha scelto di vivere negli Usa. Il suo cuore apparteneva al Wisconsin, luogo in cui ha aperto una fattoria.

Romina Power: un post nostalgico di Taryn e Yari

Taryn era molto legata all’Italia ma soprattutto a Cellino San Marco dove l’ex cognato le aveva offerto una casa e un terreno. Le due sorella hanno vissuto lontane per molti anni ma sono sempre rimaste legatissime.

La Power ha ricordato la sorella in diverse interviste dove la elogiava non solo come donna ma anche come insegnante, madre e poi nonna. Una grande affetto che si è fatto ancora più forte al momento della sua dipartita. La donna è infatti venuta a mancare il 27 giugno 2020 a causa della leucemia.

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, Romina ha ricordato la sorella con un post molto commovente. Una foto di Taryn e Yari durante l’estate del 1989. Durante la sua vita, la donna aveva dedicato gran parte della sua vita a lavorare come insegnante di sostegno per i ragazzi disabili. Nonostante la sua carriera da attrice fu breve e discontinua era tornata un’ultima volta sul set in tempi recenti. Nel 2017 aveva recitato nel film “Sulle mia spalle” di Antonello Belluco.

La donna era anche vegetariana e attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali. Nella sua vita ebbe quattro figli: Tai Dawn Seef, Anthony Tyrone Sales, Valentina Sales e Stella Bianca Greendeer . Quest’ultima era nata dalla sua relazione con William Greendeer, un uomo di origine pellerossa Winnebago.