Roma, muore giovane ragazza di 21 anni a casa di un amico

Ancora una tragedia proveniente da Roma: una giovane ragazza di appena 21 è stata trovata morta a casa di un amico

Un’altra brutta notizia proveniente da Roma. Una ragazza di appena 21 anni è stata trovata morta a casa di un amico nei pressi di zona Tomba di Nerone. Subito un altro amico ha chiamato i soccorsi verso le 13: si tratta di un amico siriano agli arresti domiciliari in quell’abitazione in via Vibio Mariano. Dopo mezz’ora il 118 sono arrivati a casa, ma la classe 2000 è stata già trovata morta. Così i soccorritori hanno chiamato la polizia con gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo e gli specialisti della polizia scientifica per le indagini di rito.

Roma, cos’è successo nella casa di via Vibio Mariano?

Ora l’autopsia dovrà certificare i motivi della scomparsa della ragazza. Secondo una prima ricostruzione la 21enne si trovava lì per trovare l’uomo ai domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, come riportato dalla Questura di Roma. Ora bisognerà capire quale genere di sostanze, se stupefacenti o meno, ha ingerito prima di sentirsi definitivamente male. Al momento nessuna pista è stata esclusa con tutte le verifiche del caso con il siriano che è stato interrogato per capire tutte le dinamiche.