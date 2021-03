Pino Insegno, chi è la moglie Alessia Navarro: età, foto, lavoro, curiosità

Pino Insegno è il marito della splendida Alessia Navarro, un’attrice carica di talento. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

La bella Alessia Navarro è un’attrice carica di talento, impegnata nella battaglia a favore delle donne. I suoi personaggi sono rimasti nel cuore del pubblico a ancora adesso spesso si parla di lei. La donna è inoltre la moglie di Pino Insegno. Insieme i due formano una coppia allegra ed affiatata. Scopriamo dunque insieme qualcosa in più sulla splendida Alessia.

Alessia Navarro è nata in provincia di Latina, a Cori, il 21 Giugno del 1979, sotto il segno dei Gemelli. Quest’anno compirà dunque 42 anni. La donna, forte e carica di grinta e passione, è sempre stata interessata alla recitazione e al mondo dello spettacolo, sin dalla giovane età. Grazie al suo strabiliante talento, è riuscita ben presto ad aggiudicarsi dello spazio sul palcoscenico, che non ha più lasciato andare. La sua magnifica interpretazione di Frida Kahlo è stata a lungo sulla bocca di tutti. L’attrice è riuscita ad impersonare la pittrice con un’intensità e una cura decisamente memorabili.

La moglie di Insegno, prima di dedicare anima e cuore alla recitazione, il mestiere dei suoi sogni, ha studiato a lungo. La donna ha infatti conseguito una laurea in Antropologia Culturale presso l’Università La Sapienza, a Roma. Amante della scoperta e dell’avventura, l’attrice ha inoltre speso molto del suo tempo viaggiando. È infatti volata in Messico per parecchio tempo, ed è proprio lì che si è innamorata e legata indissolubilmente alla figura di Frida Kahlo.

Alessia Navarro: carriera e vita privata della moglie di Pino Insegno

La bella Alessia Navarro ha lavorato, durante il corso della sua carriera, con David Petrucci, in Hope Lost, e con Igor Maltagliati, nel film The Sweepers. Oltre ad essersi cimentata nella recitazione, la donna si è spesso data anche al doppiaggio, ottenendo risultati strepitosi. Ha prestato la voce ad alcuni personaggi in diversi celebri film, come ad esempio Pacific Rim – La rivolta e La favorita.

Alessia Navarro e Pino Insegno si sono sposati segretamente nell’estate del 2012. Dal loro amore sono nati due splendidi figli. Il primo, Alessandro, venuto alla luce nel 2014, ed il secondo, Valerio, nato nel 2019. Mamma Alessia e papà Pino si stanno prendendo cura di loro in maniera impeccabile, circondandoli di amore e affetto.