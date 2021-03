Paul Gascoigne uscito dall’Isola dei famosi? Tutto falso: la smentita

E’ arrivata la smentita poco fa: Paul Gascoigne non lascerà l'”Isola dei famosi”, come annunciato da Fanpage. Ecco cosa è successo.

Nella giornata di oggi è stata diffusa una notizia che si è poi rivelata falsa. Lo scoop sull'”Isola dei famosi” è stato pubblicato da Fanpage e poi smentito poco fa da Giornalettismo. Secondo la fonte, un concorrente della nuova edizione dell’amatissima reality di sopravvivenza, avrebbe lasciato volontariamente la gara per un grave infortunio. Si tratta di Paul Gascoigne, che ha avuto un incidente e si è fatto male al braccio. Pare che l’ex calciatore dovesse quindi lasciare l’Isola, ma la notizia è stata smentita…

Paul Gascoigne non lascerà l’Isola dei famosi?

E’ arrivato prontamente Giornalettismo a smentire la notizia diffusa da Fanpage. Pare infatti che l’ex calciatore sia solo sotto osservazione da parte del team di medici della produzione del programma, ma che non abbia intenzione di abbandonare la gara. In questo momento non si trova con gli altri naufraghi perché necessita di cure mediche in seguito all’infortunio, ma il suo rientro in Honduras è previsto per questo lunedì.

Ad accorgersi che qualcosa non andava in Paul e a preoccuparsi per le sue condizioni di salute è stata soprattutto Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione 2021 del reality, che si era accorta dell’assenza dell’ex calciatore nella Palapa, durante la quarta puntata del programma. Massimiliano Rosolino, il braccio destro di Ilary direttamente dall’Isola, aveva fornito delle spiegazioni circa le condizioni di Paul ma molto vaghe e poco esaustive.

Da qui probabilemente sono montati i gossip riguardo ad un possibile ritiro, che avrebbe fatto perdere all’Isola un altro concorrente dopo le due eliminazioni di Guglielmotti e Akash Kumar. Il tutto si è rivelato poi un falso allarme: Paul necessita sì cure mediche ma tornerà insieme ai suoi compagni di gara in Honduras pare per lunedì, dopo che si sarà ripreso e dopo che avrà ricevuto le giuste cure per il suo brutto infortunio.