Oroscopo del giorno, domenica 28 Marzo: previsioni per ogni segno

Il weekend sta per giungere al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 28 Marzo 2021.

Marzo sta quasi per concludersi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 28 Marzo 2021.

Leggi anche->Oroscopo dal 22 al 28 Marzo: la settimana di tutti i segni dello Zodiaco

Domenica 28 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna opposta per voi durante la giornata di oggi, perciò tenetevi pronti. Non fuggite dalle vostre responsabilità e cercate di affrontare i problemi a testa alta. Nonostante questo sono in arrivo delle belle sorprese, stringete i denti.

Toro. Siete arrivati ad un inevitabile punto di svolta e non potete più fare marcia indietro. Approfittatene per rimboccarvi le maniche e per continuare a lavorare sodo. Presto potrete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro, non mollate!

Gemelli. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regalerà delle belle soddisfazioni se riuscirete ad avere abbastanza pazienza. Mantenete la calma di fronte ai piccoli imprevisti e cercate di non dare troppo in escandescenza.

Cancro. Un po’ di malinconia all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi, tenetevi pronti. Non è il momento di darla vinta ai pensieri negativi, perciò cercate di rifugiarvi tra le braccia di un amico fidato e di tenere alto l’umore.

Leggi anche->Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Leone. La giornata di oggi si prospetta decisamente movimentata e carica di emozioni. Presto potrete finalmente riabbracciare una persona cara, perciò preparatevi. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni, non gettate dunque la spugna.

Vergine. Fuochi d’artificio per voi durante la giornata di oggi. In amore potrete finalmente compiere il grande passo e dichiarare a cuore aperto i vostri sentimenti. Fidatevi di voi stessi e delle vostre capacità, non sbaglierete un colpo.

Bilancia. La Luna sarà dalla vostra parte durante le prossime ore, perciò fareste bene ad approfittarne il più possibile. Riponete fiducia nel fato e nelle stelle e lasciatevi andare, non ve ne pentirete. Giornata fortunata anche sul lavoro, cercate di dare il massimo.

Scorpione. Gli ultimi giorni sono stati per voi particolarmente intensi e vi meritate un po’ di riposo. Cercate di dedicare a voi stessi e al vostro relax del tempo, vi farà bene. Affrontate gli imprevisti con leggerezza e rimanete lontani dal nervoso.

Leggi anche->Gliese 486b: ecco il pianeta extrasolare che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. Sono in arrivo delle belle emozioni per voi durante la giornata di oggi. Nuovi incontri potrebbero illuminare le prossime ore e darvi la carica giusta per affrontare i problemi. Non rimandate niente a domani, potrebbe rivelarsi una scelta deleteria.

Capricorno. Durante la giornata di oggi fareste bene ad avere un occhio di riguardo in più per quel che riguarda l’amore. Qualche disguido nella coppia potrebbe infatti mettervi tra le mani una gigantesca e fastidiosa gatta da pelare, procedete con cautela.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata si prospetta per voi decisamente luminosa. Siete in fase di recupero, perciò cercate di non innervosirvi troppo e di dedicarvi ad attività che vi piacciono. Non perdete tempo a procrastinare, vi metterebbe addosso soltanto molta ansia.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi estremamente proficue e produttive. Cercate di dare il massimo, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e la carriera. Non perdetevi in discussioni inutili, vi ruberebbero soltanto tempo prezioso.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.