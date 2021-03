Giampiero Mughini, perché lui e la moglie non hanno voluto figli

Lo scrittore e giornalista, Giampiero Mughini, è sempre stato senza peli sulla lingua criticando tanto: perché non ha avuto figli?

Giampiero Mughini è ospite questa sera, sabato 27 marzo 2021, da Massimo Gramellini nella nuova puntata de “Le parole della settimana”. Il 78enne giornalista è sposato con Michela Pandolfi ed è la sua compagna da 28 anni. Durante una puntata di “Vieni da me” lo stesso giornalista insieme a sua moglie si era raccontato. La donna ha 62 anni e lavora come costumista ed essendo abituata a lavorare dietro le quinte, non ama apparire a differenza di suo marito, sempre al centro di numerose vicende televisive. Lo stesso giornalista ha rivelato anche di averla tradita una volta solamente a livello fisico: “Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo”. Inoltre, la coppia non ha avuto l’esigenza di avere figli e di diventare così successivamente genitori.

Giampiero Mughini, il rapporto con la moglie Michela

Lo stesso Mughini ha rivelato di essere molto innamorato della compagna: “Non mi dispiacerebbe fare altri 28 anni con lei”. Il loro rapporto è molto libero, ma anche ricco di polemiche ed insidie: sua moglie l’ha descritta come se fosse “soffice come una piuma”. Infine, lo stesso giornalista e scrittore, che critica spesso tanti ambiti (dal calcio alla politica) ha svelato di non aver trascorso le vacanze di Natale insieme: Quella è la sua di famiglia, mentre io lavoro: così a casa nessuno mi disturba e io rendo di più”.