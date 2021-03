Moreno Galliani, svolta sull’imprenditore scomparso: “Ritrovato il cadavere”

Moreno Galliani, 66enne imprenditore di Capannori (Lucca), era titolare di concessionarie a Lucca, Viareggio e Borgo a Buggiano: è stato ritrovato morto.

È stato purtroppo ritrovato morto Moreno Galliani, imprenditore 66enne di Capannori, in provincia di Lucca, che era scomparso nel nulla martedì scorso. Il cadavere dell’uomo, titolare delle concessionarie Opel Autotecnica a Lucca, Viareggio e a Borgo a Buggiano (Pistoia), è stato rinvenuto in una scarpata in un bosco a Villa Basilica, non lontano da dove due giorni fa era stata individuata la sua automobile, una Ford Fiesta.

La triste sorte di Moreno Galliani

La macabra scoperta, avvenuta questa mattina, è stata possibile grazie alla mobilitazione delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) questa mattina, durante le operazioni di ricerca in località Duomo. Il cadavere dell’imprenditore era riverso a terra in una scarpata difficile da raggiungere a causa della fitta vegetazione. Sul posto, assieme ai Carabinieri, è intervenuto il medico legale inviato dalla Procura di Lucca, il quale ha effettuato una prima sommaria ispezione del cadavere: secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati segni di violenza apparente, ma il condizionale è ancora d’obbligo.

Intanto la salma di Moreno Galliani è stata trasferita all’ufficio di medicina legale di Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi i familiari dell’imprenditore si erano rivolti anche alla trasmissione tv “Chi l’ha visto?” nella speranza di avere notizie sulle fine del padre. Speranza che ora, purtroppo, è evaporata come una bolla di sapone. E’ stato il fratello, giunto sul posto per il triste rito dell’identificazione, a confermare l’identità del cadavere.

