Max Verstappen chi è il giovane pilota: età, carriera, vita privata

L’automobilista belga-olandese Max Verstappen conquista per Red Bull la prima pole position di questa stagione di Formula 1

Max Verstappen è il giovane automobilista olandese che, quest’oggi, ha guadagnato il prima posizione nella pole position di questa stagione della Formula 1. Il ragazzo è seguito a ruota dall’inglese Lewis Hamilton e dal finlandese Valtteri Bottas, entrambi all’interno della scuderia Mercedes. Scopriamo insieme qualcosa di più sul talento olandese che sta dettando il passo della Formula 1, davanti a grandi automobilisti anche più navigati di lui, come Hamilton stesso.

Max Emilian Verstappen è un giovane pilota automobilistico olandese, che gareggia per la Red Bull, nato nella cittadina di Hasselt nel settembre 1997. Suo padre, Johannes Franciscus Verstappen, è stato un pilota di Formula 1 tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Anche la madre, Sophie Kumpen, aveva la stessa passione per le corse e i motori, infatti ha gareggiato come pilota di kart ed è la nipote del pilota automobilistico Paul Kumpen. Vista la famiglia, si può dire che l’amore per le gare automobiliste scorra direttamente nel sangue di Max Verstappen, al posto dei globuli rossi.

La vera storia di Max Verstappen

Max comincia a gareggiare con i kart, seguendo la passione materna, già nel 2005: aveva solo 8 anni quando ha partecipato ai suoi primi campionati belgi e olandesi. Praticamente da subito ha iniziato a vincere, dimostrando di aver ereditato i geni delle gare automobilistiche presenti in tutta la famiglia. Dopo i kart, nel 2014 passa alle monoposto di Formula 3, partecipando al campionato europeo FIA di Formula 3 con il team Van Amersfoort Racing, arrivando terzo. Nello stesso anno entra nel Red Bull Junior Team, dopo aver testato una vettura di Formula Renault 3.5 e viene annunciato come pilota della Toro Rosso in Formula 1 per l’anno seguente.

Dopo il debutto in Formula con la Toro Rosso, nel 2016 viene promosso a seconda guida della Red Bull. Max Verstappen diventa così il più giovane pilota ad aver vinto una gara del campionato mondiale di Formula 1: aveva solo 18 anni, 7 mesi e 15 giorni. Così facendo non solo ha battuto il record di Sebastian Vettel, ma è diventato anche il primo e unico olandese a vincere nella massima competizione.