Max Verstappen, chi è la fidanzata Kelly Piquet: età, foto, social, storia

Kelly Piquet è a ragazza che ha rubato il cuore del pilota di F1 Max Verstappen. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Max Verstappen, uno dei più grandi talenti nel mondo dell’automobilismo, è perdutamente innamorato. Il pilota della Red Bull ha reso pubblica qualche mese fa la sua love story con Kelly Piquet, figlia del tre volte campione del mondo di F1 Nelson. Conosciamo più da vicino la ragazza che gli fa battere il cuore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Kelly Piquet

Kelly Piquet ha 32 anni (ben 9 più di Max Verstappen) e fa la modella. E’ nata il 7 dicembre 1988 ad Amburgo, in Germania, ha bellissimi occhi azzurri, un fisico perfetto e il sorriso seducente che ha ereditato dal padre. Fino a pochi mesi fa era fidanzata con un altro pilota molto in vista della Formula 1, Daniil Kvyat, con il quale ha avuto anche una figlia, Penelope, nata il 27 luglio 2019. La storia d’amore con il russo è finita a marzo dello scorso anno e ora per l’avvenente brasiliana c’è solo il campione olandese.

Leggi anche –> Formula 1 GP Bahrain qualifiche: anticipazioni, streaming, diretta

Oltre a lavorare come modella Kelly Piquet fa anche parte del team social media della Formula E. Per il resto, sappiamo che ha una sorella, Julia, e cinque fratelli: Nelson Jr., Pedro, Geraldo, Laszlo e Marco. Ha viaggiato molto seguendo la famiglia: Inghilterra, Brasile per poi andare al college a New York, laureandosi in Relazioni internazionali. In passato ha lavorato anche per le riviste Marie Claire e Vogue. Tra le sue amicizie “vip” c’è l’ex Spice Girl Geri Halliwell, che ha sposato Christian Horner, numero 1 della scuderia Red Bull (la stessa di Verstappen). Il suo profilo Instagram è seguito da parecchie decine di migliaia di followers.

Leggi anche –> Johnny Dumfries, addio all’ex pilota della Formula 1