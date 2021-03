Maria Elena Boschi, pronta al matrimonio con Giulio Berruti

La deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, ha parlato della sua relazione con il fidanzato Giulio Berruti, con il quale vorrebbe compiere il grande passo.

La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo“. La ministra ha raccontato della denuncia per lo stalker che la pedinava da mesi e mesi.

Maria Elena Boschi, oltre a parlare della sua carriera politica, si aprirà con Silvia Toffanin anche riguardo la sua vita privata, dove condivide un levame profondo con l’attore Giulio Berruti. I due si sono conosciuti diversi anni fa e hanno mantenuto un rapporto d’amicizia, ma nel tempo la loro relazione si è trasformata in una storia d’amore. La ministra ha dichiarato che si sente anche pronta a spingersi oltre con il fidanzato: “Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo“, ha rivelato.

LEGGI ANCHE -> Maria Elena Boschi, chi è la madre Stefania Agresti: il loro rapporto

LEGGI ANCHE -> Maria Elena Boschi, chi è il padre Pierluigi Boschi: la sua storia

Maria Elena Boschi vorrebbe un figlio da Giulio Berruti

Riguardo al rapporto sentimentale con Giulio Berruti, Maria Elena Boschi è spesso sotto l’obiettivo dei paparazzi. “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono“, ha raccontato la ministra di Italia Viva.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Maria Elena Boschi vorrebbe rafforzare il suo legame con l’attore Giulio Berruti con il matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva“. Qualche mese prima l’attore era stato ospite nello studio di “Verissimo“, dove aveva raccontato di una delle prime uscite con la ministra, durante la quale avevano pregato insieme per le persone in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19.