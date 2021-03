Maria Elena Boschi, chi è la madre Stefania Agresti: il loro rapporto

Maria Elena Boschi, il rapporto con la madre Stefania Agresti e la famiglia Boschi: ecco di cosa si occupano i fratelli.

Il rapporto che il ministro Maria Elena Boschi ha con la sua famiglia, e in particolare modo con la mamma Stefania Agresti, è da sempre molto stretto e profondo. La madre ha sostenuto Maria Elena fin dal principio della sua carriera politica, e lei non ha mai nascosto il grande affetto che le unisce.

Maria Elena Boschi, il rapporto con la famiglia

Stefania Agresti è nata il 14 marzo del 1957 a Spoleto, in provincia di Perugia. Ha lavorato a lungo come insegnante, diventando poi dirigente scolastico dell’IC Marconi di San Giovanni Valdarno. Come la figlia, è sempre stata interessata alla politica locale: è stata tre volte nel consiglio comunale di Laterina, di cui l’ultima in qualità di vicesindaco, e nel 2010 si è candidata con il Partito Democratico alle elezioni regionali in Toscana, senza però essere stata eletta.

Stefania Agresti e il marito, Pier Luigi Boschi, si sono conosciuti durante un comizio del Partito Democratico. Oltre a Maria Elena la coppia ha avuto altri due figli: Emanuele, che oggi lavora come commercialista e revisore contabile presso lo Studio BL di Firenze, e Pierfrancesco, ingegnere civile. La famiglia, anche coloro che non sono politicamente impegnati, segue con attenzione la carriera di Maria Elena, e anche nei momenti di difficoltà non l’ha mai lasciata sola.