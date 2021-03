Maria Elena Boschi fidanzata: chi è Giulio Berruti e come si sono conosciuti

L’ex ministra e deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, ha una relazione con l’attore Giulio Berruti. Scopriamo come si sono conosciuti.

L’ex ministra e deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, sarà ospite nella puntata del 27 marzo di “Verissimo“, il programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio. La Boschi ha deciso di raccontare la sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono una delle coppie più belle dello showbiz. Nonostante siano molto riservati, dopo mesi hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole. I due si sono conosciuti nel 2014 e l’attore ha raccontato di essere rimasto folgorato dalla bellezza e dall’intelligenza della ministra, al punto da mandarle un mazzo di fiori a Palazzo Chigi, al quale lei non rispose. La loro amicizia è nata a tre anni di distanza, quando si sono incontrati ad un evento al quale erano entrambi presenti e, col tempo, il legame si è trasformato in amore.

Maria Elena Boschi, sogna di diventare madre con Giulio Berruti

Dopo il primo lockdown, Giulio Berruti è stato paparazzato con Maria Elena Boschi in un parco romano. Lui era reduce dalla relazione con Francesca Kirchmair, con la quale conviveva negli Stati Uniti e anche lei era single da poco. Oggi i due sono più innamorati che mai. “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono“, ha dichiarato la ministra.

La ministra Maria Elena ha un sogno nel cassetto, che ha confidato nello studio di “Verissimo“: “Sogno da sempre di diventare mamma. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo“. Tra i due non è da escludere l’ipotesi del matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso l’importante è avere accanto una persona che rappresenti casa per te“, ha dichiarato la ministra parlando del compagno Giulio Berruti.