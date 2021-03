Lucilla Agosti, chi è il padre Edoardo: famoso medico, il loro bel rapporto

Ospite della puntata di oggi di “Verissimo”, Lucilla Agosti si è raccontata a Silvia Toffanin. Conoscete suo padre Edoardo?

Lucilla Agosti è la protagonista indiscussa della puntata di oggi 27 marzo di “Verissimo“, il seguitissimo programma condotto da Silvia Toffanin in cui vip e personaggi amati del mondo dello spettacolo, della televisione e non solo, si raccontano alle telecamere di con il cuore in mano. La bellissima conduttrice e speaker radiofonica ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, soprattutto con suo padre. Ecco tutto quello che sappiamo su Edoardo Agosti.

Lucilla Agosti, chi è il papà Edoardo, dottore

E’ un famoso e affermato medico il signor Edoardo Agosti, il padre della bellissima conduttrice Lucilla, ospite della puntata di oggi di “Verissimo” con Silvia Toffanin su Canale 5. La giovane ha anche rischiato di fare la stessa professione di suo padre, prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Lo ha dichiarato in un’intervista, in cui ha anche rivelato la sua natura di adolescente ribelle: “Mio padre è un medico illuminato che mi manda sms in latino maccheronico. Mia madre insegnava disegno e storia dell’arte. Io ero una adolescente un po’ inquieta: mi ribellavo, scappavo di casa per andare alle feste, quelle robe lì. Eppure ho sempre frequentato le Orsoline. Anche Moana Pozzi andava a scuola dalle suore.”

Leggi anche–> Lucilla Agosti, chi è la conduttrice televisiva: carriera e vita privata

Lucia è nata a Milano nel 1978 e studia recitazione teatrale, cimentandosi per la prima volta in un allestimento de “La strana coppia“. E’ approdata poi in televisione con la conduzione di “Azzurro“, dedicato alla musica. E sempre in questo ambito, Lucia prosegue la sua carriera conducendo Arezzo Wave, un festival musicale molto affermato, “Voci domani” e “Space girls“. Dalla musica è passata poi alla moda e al lifestyle conducendo “All moda“.

Leggi anche–> Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 marzo

In seguito si è buttata di nuovo nella recitazione ottenendo diversi ruoli cinematografica come “La febbre“, il “Mercante di pietre“, “Mah” e “Il seme della discordia”. Tantissimi i programmi condotti in radio e in televisione anche negli anni 10, un successo brillante che non accenna a spegnersi nemmeno adesso.