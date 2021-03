Lucilla Agosti, chi è la conduttrice televisiva: carriera e vita privata

La conduttrice televisiva e radiofonica, nonché attrice italiana Lucilla Agosti che oggi sarà ospite a Verissimo per raccontarsi

Lucilla Agosti è una conduttrice italiana, nata nel comune di Poggibonsi, in provincia di Siena, nel settembre 1978. La presentatrice oggi, 27 marzo, nel pomeriggio andrà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, programma su Canale 5. Lucilla Agosti racconterà della sua vita privata e dei suoi tre figli, avuto con il compagno Andrea Romiti: Cleo (10 anni), Diego (7 anni) e Alma (3 anni). La conduttrice televisiva e radiofonica è figlia di un radiologo e di una professoressa di disegno e storia dell’arte. Ha iniziato a studiare teatro da giovanissima, recitando anche in un allestimento della commedia di Neil Simon, La strana coppia. Ancora molto giovane si trasferisce a Roma e inizia a lavorare a Cinecittà, conducendo dal luglio 2002 al settembre 2005 Azzurro, un programma che si occupava di musica e artisti italiani.

Lucilla Agosti: mamma, conduttrice e riscoperta scrittrice

Se ne 2002 Lucilla Agosti aveva iniziato a lavorare come conduttrice, l’anno dopo decide di dedicarsi anche alla recitazione. Debutta nella soap opera Mediaset Centovetrine e appare come guest star all’interno della sit-com di Italia 1 Camera Cafè. Ma la sua passione per la musica rimane e, nel corso della prima decade degli anni Duemila, continua a condurre programmi e festival legati all’ambito musicale. Tra questi sono sicuramente da ricordare l’Arezzo Wave Love Festival nel 2004 e programmi come Festivalbar 2008 e il Dopofestival del Festival di Sanremo. Inoltre, è stata anche speaker radiofonica per Radio Montecarlo. In parallelo, Lucilla Agosti porta avanti anche la sua carriera d’attrice, recitando in film come La febbre (2005) o in programmi come Buona la Prima! dei comici Ale e Franz.

Recentemente, Lucilla Agosti si è anche scoperta scrittrice e, il 23 marzo, ha pubblicato il suo primo libro: Se esplodi fallo piano. Nel volume la speaker prende ad esempio la storia di Carla e Filippo, una coppia con due figli che vive un rapporto complicato. Attraverso di loro, la Agosti analizza alcuni stereotipi legati alle relazioni e i sentimenti più veri che si possono avere quando si sta con qualcuno.