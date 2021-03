Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 27 marzo 2021

Segui le estrazioni della sestina del Superenalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi sabato 27 marzo 2021 in tempo reale.

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale oggi 127,6 milioni di euro, tra i più alti al mondo. Superata abbondantemente la vincita più alta del 2020: a fine gennaio, ad Arcola nello spezzino vennero infatti vinti 67,2 milioni di euro con un fortunatissimo 6. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Per quanto riguarda l’ultima estrazione, quella di giovedì 25 marzo, al SuperEnalotto è stato realizzato un 5+1 del valore di 606.679 euro. La giocata è stata realizzata a Siena, nella Tabaccheria situato in Via Banchi Di Sotto 31 tramite Quick Pick. Al Lotto tradizionale, invece, vinti a Campobasso 15mila euro grazie a una giocata sulla ruota di Bari, mentre il 10eLotto premia Collegno, in provincia di Torino.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 27 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazioni del Lotto di oggi 27 marzo 2021 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale 27 marzo 2021

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 27 marzo

Ruota di Firenze