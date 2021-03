Italia – Spagna Europei Under 21: streaming e formazioni

Il match tra Italia e Spagna è valido per i gironi degli Europei Under 21: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Giornata di grande calcio quella di oggi, con i gironi eliminatori degli Europei Under 21 e il pubblico e tifosi italiani che attendono gli azzurrini di Nicolato alla prova della fortissima Spagna. Ma c’è grande attesa anche per le sfide delle nazionali maggiori che sono impegnate nelle qualificazioni per i mondiali in Qatar 2022.

Per gli azzurrini, dopo il mezzo passo falso contro la Repubblica Ceca, questa partita diventa già decisiva, dunque. Di fronte, infatti, l’Italia Under 21 si trova la Rojita che invece ha demolito la Slovenia per tre a zero. Dovrà peraltro affrontarla con tre assenze pesanti, visto il finale della sfida contro la Repubblica Ceca e tra queste c’è quella di Tonali, protagonista di un brutto episodio che gli è costato tre giornate di stop.

Precedenti di Italia – Spagna Under 21 e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadion Ljudski vrt di Maribor tra l’Italia Under 21 e i pari età della Spagna viene trasmessa in diretta e in esclusiva con collegamento a partire dalle 21.00 su Raiuno. Inoltre, la partita è disponibile in streaming sul sito di Raiplay, sempre con inizio allo stesso orario. La telecronaca è affidata Luca De Capitani e Manuel Pasqual, mentre interviste e bordocampo sono di Lucio Michieli.

Davanti le due squadre più titolate nella categoria: cinque titoli ciascuna e si sono affrontate tre volte in finale. La Spagna ha vinto nel 1986 e nel 2013, l’Italia nel 1996 in quell’epica finale terminata ai rigori. Questo sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre, con un bilancio che parla di quattro vittorie a testa e tre pareggi, oltre a 15 gol realizzati a testa. L’equilibrio, insomma, è totale.

Italia e Spagna, le due squadre Under 21 in campo: le formazioni

Nicolato e De La Fuente stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.

Spagna (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz.