Irama, chi è l’ex fidanzata Ana Yanirsa: foto e storia della modella

Irama ha avuto diverse relazioni con giovani del mondo dello spettacolo, ma forse la più chiacchierata è quella con la ballerina Ana Yanirsa

Ana Yanirsa Martinez Paulino è una ballerina nata nel 1999 che ha lavorato con alcuni cantanti. Tra i tanti è sicuramente da ricordare la cantante Elettra Lamborghini, per la quale Ana ha lavorato facendo parte del suo corpo di ballo durante un tour. Inoltre, la giovane è anche apparsa in uno spot pubblicitario della Nike al fianco della campionessa di scherma Bebe Vio. Sebbene non si sappia molto di Ana Yarsina, la giovane ballerina è diventata famosa per la sua breve relazione con il cantante Irama. I due si erano conosciuti nel 2018 sul set del videoclip della canzone del cantante carrarese, Nera, in cui Ana era la ballerina principale.

La burrascosa e breve relazione tra Irama e Ana Yanirsa Martinez Paulino

La relazione tra il cantante vincitore del programma Amici 18, Irama, e la ballerina Ana Yanirsa Martinez Paulino è durata quanto l’accensione di un fiammifero. Il loro amore, sebbene intenso, è durato solamente cinque mesi prima di spegnersi. Tra l’altro, una volta chiusa questa relazione, Irama aveva iniziato a frequentare immediatamente Giulia De Lellis, ex volto noto di Uomini e Donne. Questo fatto aveva colto assai di sorpresa la giovane Ana, che all’epoca si era lasciata andare ad uno sfogo durante un’intervista per il magazine Trash Italiano. “Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo. […] Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in realtà fino ad un’ora fa era ancora il mio ragazzo“.

Tempo dopo la fine della relazione con il giovane cantante toscano, Ama Yanirsa sembrava aver intrapreso una relazione con l’ex tronista Fabio Colloricchio, ex fidanzato di Nicole Mazzocato. Sebbene le storie di Instagram della ballerina non lasciassero molto spazio all’immaginazione, Colloricchio ha smentito ogni possibile relazione e aveva anche affermato che quelle stories erano state pubblicate senza il suo consenso.