Ilenia Fabbri, rubati oggetti nella tomba: infuriato il compagno

Ancora una brutta notizia per quanto riguarda Ilenia Fabbri: saccheggiata la sua tomba, il compagno si arrabbia con un post su Facebook

Ancora non finiscono le brutte notizie per Ilenia Fabbri, la donna che è stata sgozzata ad inizio febbraio nella sua casa di via Corbara a Faenza. La sua tomba è stata saccheggiata con ignoti che hanno rubato diversi oggetti e così il suo compagno, Stefano Tabanelli, si è infuriato attraverso un lungo post su Facebook: “Vorrei ringraziare colui o colei che oggi nella tomba di Ilenia Fabbri la mia futura moglie ha tolto il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno, un piccolo vasetto a forma di anfora”.

Ilenia Fabbri, la rabbia del compagno

Lo stesso compagno ha aggiunto senza mezze misure continuando sul suo profilo social: “Vorrei dirti quanto sei testa di cazzo e che fai proprio schifo, sei una persona di una tristezza incredibile non aggiungo altro”. Attualmente in carcere si trovano Pierluigi Barbieri, l’uomo domiciliato nel Reggiano, sicario reo confesso e l’ex marito della vittima, Claudio Nanni, che è stata inquadrato dalla polizia come mandante. Una scena ancora indecorosa che è stata così denunciata dal compagno: dopo la dura scomparsa della donna, un’altra tragedia più intima rispetto alla dolorosa notizia della sua morte.