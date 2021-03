Ilary Blasi, tutti i ritocchi fisici svelati in diretta tv: la scoperta

Ilary Blasi è tornata protagonista con la conduzione dell’Isola dei famosi: tutta la verità sugli interventi fisici, svelato il motivo

Novità in vista per la brava ed avvincente conduttrice dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi, che è tornata protagonista in prima serata su Canale5. Così il format “Fatti e rifatti” di Striscia la notizia ha messo a confronto le sue foto attuali con quelle di qualche anni fa. E così lo stesso programma di Antonio Ricci ha scoperto alcuni interventi per modificare il proprio fisico: secondo i dettagli Ilary Blasi ha ritoccato le labbra e il decolleté soprattutto dopo le tre gravidanze con la nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel. Anche le sue labbra sono più piene rispetto al passato: quasi sicuramente la conduttrice dell’Isola dei famosi avrà pensato a qualche puntura dell’acido ialuronico per farle diventare più grandi.

Ilary Blasi, i vari interventi di ritocchino

Così la stessa Blasi ha deciso di intervenire soprattutto negli ultimi mesi: in tante hanno provato questa pratica, molto diffusa tra le vip, com’è avvenuto con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La conduttrice Mediaset non si è aperta del tutto per svelare se abbia davvero fatto qualche piccolo intervento per la chirurgia estetica. Alcuni cambiamenti sono molto noti: la moglie di Francesco Totti ha sempre rivelato di essere molto costante in palestra per avere così un fisico molto scolpito nonostante la non giovanissima età. Nell’ultimo periodo ha fatto anche ridere milioni di italiani durante le dirette tv come presentatrice dell’Isola dei famosi. Oltre a curare il proprio fisico, la stessa Blasi si è messa in gioco distribuendo la propria simpatia.