Elisa Isoardi, le scuse in diretta alla madre: cosa è successo tra loro

Elisa Isoardi ha lasciato tutti senza parole. Un momento davvero toccante quello tra lei e la madre. Ecco cos’è successo.

E’ successo tutto durante la scorsa puntata de L’Isola dei famosi. La Isoardi si è resa protagonista di un momento davvero toccante che ha tenuto incollati i telespettatori. Grande commozione anche tra le persone in studio e i concorrenti.

In base a ciò che è emerso durante la diretta, la Isoardi e la madre hanno avuto un rapporto difficile negli ultimi anni. Scopriamo che cosa è successo fra loro e che cosa è cambiato.

Elisa Isoardi: ecco tutto quello che c’è da sapere sul rapporto con la madre

“Non sono riuscita mai a dirle certe cose. Poi c’è stato un periodo in cui non ci siamo prese. Qui ho molto più tempo per pensare e forse riesco a rendermi conto di certe questioni”. E’ così che ha esordito la Isoardi.

Un discorso che è stato molto apprezzato e che ha colpito anche gli opinionisti in studio. Dalle parole della Isoardi si percepiva grande commozione e come lei stessa ha ammesso, ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

“La prima cosa che farò quando uscirò è fare un viaggio insieme a lei”. Questa la risposta della naufraga a Ilary Blasi che le ha chiesto se volesse mandare un messaggio al genitore.

“Questa è la prima volta forse che faccio questi ragionamenti con me stessa perché a casa è tutto molto veloce e violento. La vita è veloce, non si pensa. Invece qui si ha tempo per pensare e quindi vorrei per la prima volta chiederle scusa”. Parole forti che fanno scatenare un grande applauso.

Parole che smuovono gli animi e che suscitano una reazione anche tra gli opinionisti. Il primo a parlare è Tommaso Zorzi. L’ex gieffino ha avuto un’esperienza simile durante la permanenza nella casa del GF Vip. L’influencer è molto positivo ed è sicuro che la Isoardi e la madre potranno riallacciare il loro rapporto. E’ dello stesso parere anche Iva Zanicchi. “La mamma lo sa”, questo il commento dell’opinionista, poche parole che però hanno colpito profondamente la Isoardi.