Ciao Maschio: anticipazioni e ospiti per la puntata del 27 marzo

Questa sera, 27 marzo, in seconda serata andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo

Ciao Maschio è un programma televisivo italiano, trasmesso su Rai 1 in seconda serata e condotto Nunzia De Girolamo, ex politica. Lo show è “Un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite. Se i modelli femminili negli ultimi anni sono decisamente cambiati, possiamo dire lo stesso di quelli maschili? In una sorta di gioco di ruolo, Ciao Maschio vuole tornare a dare centralità agli uomini che oggi si sentono un po’ smarriti, ma allo stesso tempo spogliarli della loro virilità“. Questa sera, 27 marzo, alle 23.15 andrà in onda un nuovo episodio di questo interessante programma. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che, in studio, si metteranno a nudo con la conduttrice Nunzia De Girolamo.

Anticipazioni e ospiti del programma Ciao Maschio

Il primo ospite di questa settimana al programma in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo è Leo Gullotta. Attore, comico, doppiatore e imitatore italiano, Gullotta è nato nel 1946 e parlerà a Ciao Maschio di due temi molto importanti: la libertà e il coraggio. Questi due elementi hanno sempre fatto parte della sua vita privata, e stasera racconterà come e perché. Il secondo ospite della De Girolamo Giampiero Mughini: giornalista e scrittore leva 1941 che, da diversi anni, fa il suo lavoro in modo assai provocatorio. Personaggio molto intelligente, si metterà a nudo per gli spettatori di Ciao Maschio, raccontando la sua infanzia. Ultimo ospite, ma non per importanza, in studio si presenterà l’attore ed ex modello Francesco Arca.

Nunzia De Girolamo sarà, come al solito, l’unica donna in studio e manterrà le redini di tutta la puntata. Con lei, comunque, ci sarà Drusilla Foer: pronta a commentare e pungolare gli ospiti in studio.