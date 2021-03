Canzone segreta, che gaffe di Amanda Lear: Serena Rossi ci rimane male

Una vera e propria gaffe durante la terza puntata di Canzone segreta: Serena Rossi ci resta male sul palco con Amanda Lear

Ancora una serata all’insegna dello spettacolo e della buona musica durante l’appuntamento con Canzone Segreta, in onda su Rai Uno venerdì sera. Come ospite c’è stata Amanda Lear con la sua infinita bellezza che è rimasta intatta nel corso del tempo. Così la stessa conduttrice e padrona di casa, Serena Rossi, le ha chiesto subito il segreto di essere così intramontabile. La sua risposta, a sorpresa, ha lasciato tutti senza parole: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”. Una vera e propria gaffe visto che sul palco c’erano solo loro due e così Amanda subito è corsa indietro rendendosi conto dell’infelice uscita: “Mhh non dico per te…”. Così Serena ha sorriso immediatamente passandoci sopra con il siparietto che si è venuto a creare improvvisamente.

Successivamente la stessa diva si è lasciata andare ad un’altra chicca dopo che Serena Rossi le ha chiesto delle emozioni per gli ospiti della serata. Amanda Lear, senza peli sulla lingua, ha svelato: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Lo stilista Jean-Paul Gaultier e Pippo Baudo hanno inviato un videomessaggio esaltando le sue qualità, poi c’era stato un trio canoro, composto da Mario Ermito Sergio Muniz e Francesco Monte. Durante la terza puntata ci sono stati ospiti anche altri ospiti, come Raoul Bova, Paola Perego, Claudia Gerini e Francesca Fialdini. Tributo finale anche di Gigi D’Alessio, che è stato così la ciliegina sulla torta della terza puntata di Canzone segreta.